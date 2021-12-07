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玉山金旗下創投貢獻大 11月獲利月增36%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

玉山金控（2884）今（7）下午公布2021年11月自結盈餘，受惠旗下創投子公司虧轉盈，11月單月稅後純益17.9億元，月增逾36%；累計前11月稅後盈餘190億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長13%，EPS為1.42元。今年獲利成長主因，為跨境布局、數位轉型逐漸展現成效，提升手續費收入以及整體非利息收入。

玉山金11月單月稅後純益17.9億元，跟10月時的13.1億元比，單月成長了36.64%。其中成長主要來自創投由小虧轉為盈，單月稅後賺4.64億元，加上10月股市較9月回溫，旗下玉山證券獲利也較10月成長，為主要二大原因。

至於玉山銀行，雖然11月有雙11消費旺季助攻，但是單月稅後純益11.67億元，仍低於10月的12.34億元；累計前11月稅後盈餘163.3億元，仍較去年同期成長6.2%。

此外，玉山證券單月稅後純益1.54億元，高於10月的1.04億元，累計前11月稅後純益成長132.9%。

此外，玉山創投單月從10月的虧損1700餘萬元變成賺4.64億元，累計稅後盈餘13.23億元，年成長40.9%，是11月獲利顯著成長的主要貢獻者。

面對市場環境變化，玉山金表示，將聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

玉山金控 創投

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