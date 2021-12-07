永豐金證看2022年投資趨勢 挺高殖利率、科技等族群

永豐金證券舉辦今年首場實體產業趨勢論壇，聚焦2022年「國際暨台灣經濟景氣」、「不動產市場勢及風險分析」及「綠能產業趨勢與商機」三大專題主軸，看好市場對疫情的恐懼已逐漸免疫，展望2022年，台股下檔有高殖利率保護，指數仍有機會緩步推升創高。

投資焦點上，可持續關注上游晶圓代工、ABF、Server應用、車用相關；傳產部分如成衣、製鞋具有長線回補需求的題材，也是可以留意，而高殖利率龍頭股亦是關注重點。

永豐金證表示，2021年全球金融市場各國央行戮力以赴，度過了疫情升溫、貨運塞港、供應鏈斷鍊缺料等衝擊；目前美股財報與台股重要法說會已告一段落，短期進入財報空窗期，雖新變種病毒Omicron為市場帶來變數，但推估市場疫情的恐懼已逐漸免疫，未來關注重點仍在於新產業趨勢的發展，以及總體經濟上，通膨預期與Fed資金緊縮的節奏，將影響未來中期的指數走勢。

台經院研究員邱達生指出，明年台灣經濟成長率上看4.1%，對照今年基期仍屬強勁成長，但全球經濟體面臨不可預期的挑戰，包括美國面臨通膨及債務問題，除了QE退場外，市場擔心2022年進入升息循環，若是升息可能引起金融市場震盪；中國大陸則有房地產及地方債的問題，經濟下行的壓力也可能拖累全球景氣的復甦。

政大教授林左裕表示，疫情期間，台灣房市受到資金面、經濟面及成本面影響持續增溫，2022年房市上漲趨勢已見風險。除了房價所得比持續上揚壓抑買方意願外，住宅房屋租金年增率罕見出現負值；此外，國際通膨升高、QE醞釀退場，台灣也面臨潛在的通膨風險，因此房市投資須慎防升息的不確定性。

針對企業永續發展，永豐投顧與資誠會計事務所以ESG永續投資趨勢與永續金融規範等議題，說明企業資訊揭露及永豐評鑑Check List，讓投資人及企業能了解應該如何評估ESG的投入，達到企業永續經營的目標；另外，並邀請電動機車大廠Gogoro分享二輪換電市場，以及中金香港資產管理公司分析碳中和債投資機會，包括碳中和及新能源都是未來投資的主流趨勢。

永豐金證券表示，展望第4季與2022年行情，台股下檔有高殖利率保護，指數仍有機會緩步推升創高。建議可持續關注上游晶圓代工、ABF、伺服器應用、車用相關。傳產部分如成衣、製鞋具有長線回補需求的題材，也是可以留意，而高殖利率龍頭股亦是關注重點。