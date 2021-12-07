昱昶能源光電廠 獲銀行團21億元綠能聯貸

由私募股權公司Stonepeak支持的GreenPeak Renewables今（7）天宣佈其「昱昶能源太陽發電光電廠」（昱昶能源）於11月29日正式與凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行共同簽署專案融資聯貸合約，總貸款金額高達新台幣21億元，估計未來每年可發電5,800萬度，達成相當於75座大安森林公園的減碳量。

座落於雲林的昱昶能源是GreenPeak Renewables 的首個光電廠，並委由Smart Green Energy獨家開發。未來估計商轉後可支應超過14,000個家庭一年用電量，輸出雲林縣民生用電需求7%，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60%，以輸出綠電加速達成碳中和效應。另外，也持續發起走入鄉里活動，推動幼兒園的綠能及環保觀念。昱昶能源今再獲得銀行團的肯定與聯貸支持，雙方共同成功參與綠色循環經濟，扮演重要角色，致力於維護台灣無可取代的綠色資源，為下一代提供更好的生活環境，以及更美好的節能減碳生活。

此聯貸案為台灣綠能與生態保育再添生力軍，凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行不只響應政府2050年淨零碳排的目標，力挺金管會的綠色金融行動方案，更可謂是實踐永續發展的典範。

GreenPeak Renewables通過建設昱昶能源和其他項目，致力於支持台灣政府到2025年實現20%可再生能源的目標。