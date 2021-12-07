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昱昶能源光電廠 獲銀行團21億元綠能聯貸

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

由私募股權公司Stonepeak支持的GreenPeak Renewables今（7）天宣佈其「昱昶能源太陽發電光電廠」（昱昶能源）於11月29日正式與凱基銀行玉山銀行台北富邦銀行共同簽署專案融資聯貸合約，總貸款金額高達新台幣21億元，估計未來每年可發電5,800萬度，達成相當於75座大安森林公園的減碳量。

座落於雲林的昱昶能源是GreenPeak Renewables 的首個光電廠，並委由Smart Green Energy獨家開發。未來估計商轉後可支應超過14,000個家庭一年用電量，輸出雲林縣民生用電需求7%，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60%，以輸出綠電加速達成碳中和效應。另外，也持續發起走入鄉里活動，推動幼兒園的綠能及環保觀念。昱昶能源今再獲得銀行團的肯定與聯貸支持，雙方共同成功參與綠色循環經濟，扮演重要角色，致力於維護台灣無可取代的綠色資源，為下一代提供更好的生活環境，以及更美好的節能減碳生活。

此聯貸案為台灣綠能與生態保育再添生力軍，凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行不只響應政府2050年淨零碳排的目標，力挺金管會的綠色金融行動方案，更可謂是實踐永續發展的典範。

GreenPeak Renewables通過建設昱昶能源和其他項目，致力於支持台灣政府到2025年實現20%可再生能源的目標。

玉山銀行 凱基銀行 台北富邦銀行

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