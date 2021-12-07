與LINE Pay合作 一卡通電子支付強調與外洩事件無關

通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay交易個資外洩引發關注。與LINE Pay合作電子支付的一卡通公司強調，一卡通電子支付與LINE Pay交易資料各自獨立控管，與外洩事件無關。

LINE Pay與一卡通合作4年，還曾入股一卡通近3成股權，雖於11月初已退股，但雙方合作關係不變。傳出LINE Pay交易數據外洩，也令人擔心一卡通電子支付是否遭牽連。

對此，一卡通公司接受中央社記者訪問表示，一卡通電子支付與LINE Pay交易資料各自獨立控管，與此次外洩事件無關。

一卡通表示，一卡通提供的電子支付服務與LINEPay第三方支付合作，一卡通是金管會高度監管的電子支付公司，交易流程及資料儲存都依法令獨立控管，用戶交易資料都儲存在台灣，且嚴格限制存取使用，用戶可以放心。

LINE Pay發生交易個資外洩，13萬3000多件交易資訊一度被上傳到網路上公開，其中包含日本用戶5萬多件，及台灣與泰國用戶8萬多件。LINE Pay對此事道歉，表示誤上傳的檔案已從網路上刪除，並已通知交易資訊遭外洩的用戶，目前未發現有用戶因此受害。