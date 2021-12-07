逾46兆市值氣候高峰會 黃天牧盼董總成負責任的參與者

金管會主委黃天牧今（7）日上午參加第五屆「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰線上論壇」，他提到此高峰會有整體上市公司市值逾76%（相當於41.6兆元）的公司參加，其中250位董監事參與，總人數超過1,600人，相當重量級有代表性的論壇。他說「政策的執行，其實才是維護氣候與永續金融，最重要的阿基里斯腱」，除了提出執行上的五大重點供企業遵循外，也期許上市櫃公司董總回去思考「應該承擔自己該盡的責任。 透過大家共同的努力，讓台灣成為負責任的參與者」。

黃天牧上午舉宋代大師蘇軾經典七言絕句《題西林壁》作開場，他引用「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」來期許並稱讚國泰金與台灣證交所過去五年舉辦此論壇具有國際觀，扮演連接國際的「gateway」（入口），作為先行者的努力，同時跨領域、跨產業，讓台灣更多企業對永續金融及氣候變遷有全方位的了解，他也期許企業對氣候變遷議題「不可以偏概全，要掌握全局」

另外黃天牧也引孟子《梁惠王篇》「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾，王道之始也。」來談氣候變遷跟朝代興衰更替，早有淵源。對氣候變遷的重視，在人類文明史上不是新鮮事。這個議題不是看整體歷史循環，他說元月將公布2022風險報告，其中今年報告中提及的氣候變遷、環境危機與生物多樣性及傳染疾病等重大風險等人類最重大風險，其實互為因果，全人類公民都得面臨這些重要的國際治理上的問題。

他也提及，過去50年來人類嚐試去解決、解決氣候變遷的問題，今年10月物理諾貝爾獎頒給日本德國義大利的學者，50年就開始研究地球暖化對人類生存危機，遭冷落50年後才得諾貝爾獎；另外1972 羅馬俱樂部發表了《成長的極限》這本書，提醒人類不可再耗竭地球的資源；1987年聯合國正式提出永續的定義 ，滿足當代需求不損後代需求的機會，看來很簡單但政策規畫與執行上卻很困難，也看到瑞典的環保少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）批評大人們偷走了小孩的未來，口頭說說沒有認真面對氣候變遷改革的問題。黃天牧也說，今年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議 (COP26)主席夏瑪 (Alok Sharma)在面對中印對「逐步淘汰與逐步減少」爭執下的哽咽等…這些都看到氣候永續推動上有重大矛盾與困難等問題。

「政策的執行，其實才是維護氣候與永續金融，最重要的阿基里斯腱」黃天牧說無論是從國際、區域、國內觀點，要推動永續金融或環境氣候變遷的改造，在執行上有五大注意面向。

一是一致跟持續。每國要設立自己的目標，並忠誠力行、不斷朝此努力。

二是過程中需要針對當前不斷變化的政經環境，調整執行目標的手段跟措施。

三是符合公平與比例原則。不同規模的企業因應永續議題資源不同，在公平符合比例原則下，要求企業與公民去推動。

四是包容性。要有濟弱扶傾的概念，幫助弱勢族群與企業、地區。

五是可被執行性。所有傑出目標都要能忠實執行。

他說，金管會從去年推出綠色2.0方案，就是希望營造友善可執行的生態系，從分類標準設定、揭露標準及營造誘因趨勢，鼓勵金融機構在投融資上扮演議合角色，去改造企業對永續及氣候變遷的觀念，乃至連結國際機制等，都是金管會推動的重要政策。

他也提醒現場跟線上很多上市櫃公司董監事，結束論壇後回到服務公司時，應思考下一步要做什麼？分享跨國跨領域學者思維，還是思考所屬企業，如何掌握議題，提升企業競爭力。

他也推薦各管理高層讀《冰山正在溶化》這本管理學巨著，在南極冰山上因為年輕企鵝不畏被同儕恥笑，得到領導人支持， 喚起企鵝群進行組織變革的故事。他說氣候變遷與永續在政策規畫上有很高的命題，但實際上回歸不同企業，是每個企業組織變革的重要契機。他說不只是金融機構盤查碳排量，規畫短中長期的目標跟路徑圖，上市櫃也要面對同樣的問題。這些都是組織變革的問題，需要今天參與的董監事，回到公司在董事會上做重要策略的決定。

最後他引用法國總統歐蘭德二段話作結， 「最危險不是目標太高達不到，而是目標設立太低而達到了」，以及歐蘭德引梭羅的名言「不期待每個人都應該承擔所有的責任，但每個人都要盡其本份」，黃天牧期許不論是金融業或上市櫃公司，在整個永續金融或發展及因應氣候變遷上，所有企業跟金融公民，都應該承擔自己該盡的責任。 他說希望，透過大家共同的努力，讓台灣在永續金融或永續發展、氣候變遷議題上，所有作為在國際間被尊重、受信任「成為負責任的參與者」。

國泰金連續五年舉辦氣候變遷高峰論壇，總經理李長庚表示，今年報名人數1,556名，還不包括線上觀看的觀眾，同時今年參加論壇的公司總計有830家 ，其中含上市櫃公司363家及所有董監事高達250人，另外也有127位年輕學子參加，他說「今年這場論壇意義非凡」。