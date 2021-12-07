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新台幣早盤貶值4.9分 一度觸及27.79元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（7）日以27.79元兌1美元開盤，貶值4.9分；台股早盤以17,734.19點開高後震盪翻黑，新台幣早盤也曾由貶轉升，高點一度達27.731元兌1美元，升值1分。

美股周一費城半導體指數小跌0.1%；道瓊工業指數大漲646.95點，漲幅1.9%，至35,227.03點；標普500指數漲1.2%，至4,591.67點；那斯達克綜合指數上漲0.9%，至15,225.15點。

美股周一僅費城半導體小跌作收，台股早盤開盤時上漲45.98點，指數一度再拉升至17,751.19點，之後指數震盪下跌，盤中翻黑；新台幣以貶值4.9分開盤，曾由貶值轉為升值，早盤高點達27.731元兌1美元，升值1分，低點則是開盤的27.79元兌1美元，盤中再轉為貶值。

新台幣 費城

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