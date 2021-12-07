國泰金蔡宏圖：NO ESG NO Money 善惡業要用高標檢視

國泰金控（2882）今（7）日上午舉辦第五屆「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」線上論壇，董事長蔡宏圖開場致詞時表示。開始推動NO ESG NO Money，國泰作為台灣最大機構投資者，也期許好要更好，需做好永續發展先行者的責任。蔡宏圖說，國泰金是金融業，幫忙大家管理財富及企業給予資金資源，是夢想的推手。如今國際主流更重視企業永續，金融機構支持的是善業或是惡業，一樣會被用高標準來檢視，需要跟上時代。

蔡宏圖今日致詞時表示，高峰論壇邁入第五年，因應疫情第一次採線上直播，邀請國內外產官學界講者共同參與，也有6位來自國際的專家，也很高興有青年學子、下一世代跟國際金一樣關心台灣的未來，一起探討永續發展與氣候變遷的解決方案。

國泰金自2017年以來開始舉辦氣候變遷論壇，每年都領先探討國際永續發展的趨勢，透過議合跟論壇，倡導投資授信對象能加快行動，希望台灣能有很好的表現，在國際上被肯定。

蔡宏圖特別提及，前幾天金管會黃主委對金融業提出期許，要用高標點盤點風險外，更要用國際框架來揭露資訊，透過資金取捨來引導企業轉型 ，更要把台灣的永續表現，積極展現在國際舞台上。他說，過去幾十年來，見識到國際情勢變化的快速，如今我們面臨的世界更加複雜，需要用系統性學習及行動面向多元化來因應，因為我們每一個作為，都在影響未來時代的生存環境。上月落幕的COP26會議，重要主題之一就是金融，看到世界對金融期許愈來愈高，我們身為金融業更要擁抱變化，也期待透過跨領域合作，善用台灣科技能力及創新方案，在淨零碳排上成為不可或缺角色。相信大家可以一起攜手合作，超前布署淨零碳排並商討商轉模式，並找出新的發展契機。

蔡宏圖說，金融機構也開始推動NO ESG NO MONEY，國泰金不僅要自己好，也希望透過國泰集團的影響力與資源，去議合企業，讓台灣所有產業能夠一起好，一起永續，一起減少碳排，尤其是台灣一直有地震與颱風侵襲，更容易受氣候變遷的衝擊，更是要有ESG台灣的觀念。

明年國泰集團屆滿60周年，我們深刻體會到，一個企業要長久發展外，除了自己努力外，永續企業也要照顧客戶、員工、股東，國泰金致力於提供客戶全方位、有溫度的金融服務，也努力要讓員工感到幸福，相信好好企業要能兼顧，永續表現與企業獲利才能展現它長期的競爭力。

國泰金常常被國際氣候倡議當成典範來分享，也開始讓世界看見台灣金融機構的用心， 今年也承諾2030年100%使用再生源、2050年淨零碳排，今日參加論壇的許多標桿企業，包括台積電（2330）、中鋼（2002）、台塑（1301）等都已宣示2050淨零碳排，相信會有更多企業加入低碳轉型 ，一定可以成為台灣走出新契機的重要幫手，國泰作為台灣最大機構投資者，也期許好要更好，需做好永續發展先行者的責任 ，以過去為基礎，前擔性規畫好未來的願景。