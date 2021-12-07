快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

永豐台灣智能車供應鏈ETF 突破40億規模核准成立

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

儘管募集期間經歷新變種病毒Omicron來襲與海外金融市場震盪，永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）昨（6）日獲核准成立，短短一周超過40億規模資金流入，吸引萬名投資人共同擁護科技業升級新機會、再造護國神山群，參與電動智能車長期發展趨勢與台灣智能車供應鏈商機，預計於12月15日掛牌。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）主打鎖定純台智能車供應鏈投資機會，成分股百分之百鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈，包括：車用晶片（Chips）占52.07%、車聯網（Connectivity）占26.46%、充電系統（Charger）占11.05%，及車用控制台（Center Console）占10.41%等。

永豐智能車供應鏈ETF追蹤特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數，相較台股熱門指數1年及3年報酬表現，特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數報酬達36.1%、150.9%皆相對較佳。同期間加權指數報酬為30.1%、97.4%高股息指數為17.4%、59.3%。

永豐投信指出，車輛智能化已是各大車廠持續推動方向，俱備長期成長利基，從近期新變種病毒消息干擾影響，造成股價變化來看，指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群，持續吸引投資買盤青睞。

ETF

延伸閱讀

Omicron症狀輕微消息提振油價 經濟成長之憂卻打擊金屬

擺脫變種病毒 美股3大指數上揚

陸股利多 外資卡位

高收益債券 錢景可期

相關新聞

公教人員「築巢優利貸」 自住首購最高8.5成、1.31%

台銀宣布繼續辦理公教人員「築巢優利貸」，台銀表示，目前貸款年利率1.31％，除免收開辦手續費、免收信用查詢費、免收提前清...

Visa調查：近半民眾不用現金 可維持1周

國際發卡組織Visa今公布最新「消費者支付態度報告」，結果顯示2成台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，近半數則願意在每個...

明年起保單紓困貸款來了！最多借10萬、年息同勞保紓困

金管會晚間宣布，明年起、將有22家壽險業者提供「保單借款紓困」，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年期，貸款利率比照...

年底前再爆理專弊案？ 金管會證實正調查中

理專盜用客戶資金弊案頻傳，金管會訂「理專十誡」2019年上路，並要求各銀行稽核進行查核。金管會今公布查核報告常見缺失內容...

永豐金證：明年聚焦高殖利率、科技與傳產有長線題材

永豐金證券舉辦2021年首場實體產業趨勢論壇，邀請18家上市櫃公司與會，吸引超過500位機構法人參加，論壇聚焦2022年...

新光人壽客服 獲BSI卓越服務雙標章

FinTech時代金融服務模式劇變，顧客需求愈來愈多樣化， 新光人壽的客戶服務櫃台，及AI智能客服，通過BSI英國標準協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。