永豐台灣智能車供應鏈ETF 突破40億規模核准成立

儘管募集期間經歷新變種病毒Omicron來襲與海外金融市場震盪，永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）昨（6）日獲核准成立，短短一周超過40億規模資金流入，吸引萬名投資人共同擁護科技業升級新機會、再造護國神山群，參與電動智能車長期發展趨勢與台灣智能車供應鏈商機，預計於12月15日掛牌。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）主打鎖定純台智能車供應鏈投資機會，成分股百分之百鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈，包括：車用晶片（Chips）占52.07%、車聯網（Connectivity）占26.46%、充電系統（Charger）占11.05%，及車用控制台（Center Console）占10.41%等。

永豐智能車供應鏈ETF追蹤特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數，相較台股熱門指數1年及3年報酬表現，特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數報酬達36.1%、150.9%皆相對較佳。同期間加權指數報酬為30.1%、97.4%高股息指數為17.4%、59.3%。

永豐投信指出，車輛智能化已是各大車廠持續推動方向，俱備長期成長利基，從近期新變種病毒消息干擾影響，造成股價變化來看，指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群，持續吸引投資買盤青睞。