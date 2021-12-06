慶豐富30億元聯貸案 合庫主辦完成簽約

合作金庫銀行（合庫金（5880））統籌主辦慶豐富實業股份有限公司新台幣30億元聯貸案，於慶豐富彰濱廠舉行聯合授信簽約，本次聯貸主要用途為償還既有金融負債及充實中期營運週轉金，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦銀行，臺灣中小企業銀行及安泰商業銀行擔任共同主辦銀行。

另有土地銀行、華南商業銀行、第一銀行、上海銀行、國泰世華銀行、台中商銀及新光銀行參貸，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，超額認購148％，最終以新台幣30億元完成募集。

慶豐富成立於1977年3月，近年積極開發以安全規範、安全材料及安全標示為主軸之窗簾產品，所開發的專利蜂巢式無拉繩窗簾，採用簡易且耐用之機械構造，在歐美市場銷售極具成長空間。

另為提供客戶更好的服務與提升營運績效，亦積極推動「全球運籌中心」，以台灣為營運與研發總部，在美國、上海、日本、歐洲、中南美洲設立全球客戶行銷服務中心，並採原物料產地直接設廠原則，大幅提高營運績效，未來將持續發展智能化窗簾及環境永續材料的應用，優化產品及規格，預期未來營運將可再創高峰。