快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

一銀挺綠能 主辦台船環海2990萬歐元聯貸案

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
第一銀行主辦台船環海2,990萬歐元聯貸案，第一銀行總經理鄭美玲（左）及台船環海董事長鄭文隆（右）共同主持簽約儀式。圖／第一銀行提供
第一銀行主辦台船環海2,990萬歐元聯貸案，第一銀行總經理鄭美玲（左）及台船環海董事長鄭文隆（右）共同主持簽約儀式。圖／第一銀行提供

第一銀行（第一金（2892））於12月6日完成台船環海風電工程股份有限公司2,990萬歐元聯貸案分銷簽約，由第一銀行總經理鄭美玲及台船環海董事長鄭文隆共同主持簽約儀式，該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理行，兆豐銀行、合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行及臺灣中小企業銀行等公股銀行共同參貸。

一銀表示，此聯貸案亦為行政院核定國家融資保證機制後之首件聯貸案，依國家融資保證要點，台船環海為綠能設備服務業者，適用最長五年，最高六成之保證條件。

台船環海由國營事業台船與比利時海事工程DEME集團合資成立，近年陸續承攬彰芳西島風場、中能風場及海龍風場等海事工程作業，且為配合政府在地化政策發展，委請台船建造台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪(Green Jade)」，預計於2023年開始正式投入海事工程，將使台船環海在我國離岸風電再生能源產業中，成為台灣唯一擁有本土建造主力工作船的業者。

台船 第一銀行 聯貸案 離岸風電 再生能源 綠能

延伸閱讀

萊茵集團插旗台灣離岸風電 喊出浮動式風場計畫

國家融資保證機制首宗聯貸案 7銀貸台船環海2990萬歐元

慶豐富30億元聯貸案 合庫銀主辦

汰換27年老舊海事實習船 教部斥資近16億打造御風號

相關新聞

新台幣貶1.8分 收27.741元

新台幣匯率今（6）日貶值1.8分，收27.741元，台北外匯經紀公司成交量8.3億美元。新台幣匯率今日盤中最高27.72...

一銀挺綠能 主辦台船環海2990萬歐元聯貸案

第一銀行（第一金（2892））於12月6日完成台船環海風電工程股份有限公司2,990萬歐元聯貸案分銷簽約，由第一銀行總經...

股匯齊跌 新台幣量縮小貶收27.741元

國際美元轉強，加上台股震盪收黑，新台幣匯率跟著走弱，今天收盤收27.741元，小貶1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額...

公平待客研習營 宏泰人壽董事會全員參與

宏泰人壽今(6)日表示，公司董事會為了有效達成公平待客各項計畫目標，特別要求全員同心協力動起來，全體董事及高階主管更是積...

國票金併安泰銀爭議 大股東隆力集團表態支持收購

安泰銀併購案遭國票金大股東耐斯集團質疑程序有瑕疵，安泰銀大股東隆力集團今天表示，全力支持併購案，呼籲外界應尊重股東民主決...

雙12提早開跑 銀行紛祭10~39%高消費回饋搶客

第4季電商旺季熱鬧滾滾，繼雙11及黑五後，雙12大檔期也將在歲末接棒登場，目前包括momo、PChome、蝦皮及Yaho...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。