一銀挺綠能 主辦台船環海2990萬歐元聯貸案
第一銀行（第一金（2892））於12月6日完成台船環海風電工程股份有限公司2,990萬歐元聯貸案分銷簽約，由第一銀行總經理鄭美玲及台船環海董事長鄭文隆共同主持簽約儀式，該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理行，兆豐銀行、合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行及臺灣中小企業銀行等公股銀行共同參貸。
一銀表示，此聯貸案亦為行政院核定國家融資保證機制後之首件聯貸案，依國家融資保證要點，台船環海為綠能設備服務業者，適用最長五年，最高六成之保證條件。
台船環海由國營事業台船與比利時海事工程DEME集團合資成立，近年陸續承攬彰芳西島風場、中能風場及海龍風場等海事工程作業，且為配合政府在地化政策發展，委請台船建造台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪(Green Jade)」，預計於2023年開始正式投入海事工程，將使台船環海在我國離岸風電再生能源產業中，成為台灣唯一擁有本土建造主力工作船的業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言