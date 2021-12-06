合庫攻財管2.0業務 五大領域專業制勝

合作金庫銀行表示，為迎接財富管理2.0業務的億元級客戶，已規劃在台北市長安東路的總行大樓打造全新私人銀行專屬會客室，風格將以現代簡約、高雅為主，設置隱密專屬洽談空間，將理財尊榮服務再升級。

合庫銀行的私人銀行業務，強調客戶需求優先，不論在投資配置、家族接班、財富傳承，及法律、稅務等領域，皆提供專業服務，以多對一的團隊服務模式，讓高資產客戶在人生各階段都能得到安心完善的規畫與服務。

合庫銀行目前在全國有270家營業單位，是國內據點最多的商業銀行，發展財管業務將近20年。為持續提升客戶服務體驗，近年積極維護優化營業據點的理財會客空間，已打造數間金鑽理財旗艦店。

根據合庫銀行經驗，高資產客戶因資產類別多元，甚至跨國布局，除了授信、外匯、信託、投資理財等傳統銀行業務外，需要稅務及法律資訊等跨領域整合的諮詢服務。

金融業過往辦理財管業務像「社區游泳池」，服務內容較單一、客群廣大，著重個別金融商品銷售，金管會期許金融業未來可升級為「國際濱海度假村」，鎖定高端資產客戶，提升專業服務能力、滿足客戶多元需求。

為此合庫銀行新設專責單位—私人銀行部，打造全新的「客戶關係管理」及「客戶資產管理」雙團隊作為高資產客戶的後盾。

合庫私人銀行業務主打專業團隊服務，作為高資產客戶後盾。合庫銀行/提供

合庫銀行的私人銀行部採用 1+1+N 的服務模式，以客戶(1)為中心，除了專屬客戶關係經理(1)，背後還有各式專家組成的團隊 (N)，協助客戶依其需求，規劃出最適當的資產配置方案。

有關升級轉型財富管理2.0業務，合庫銀行積極投入相關資源，如人才與資訊系統，該行具有跨領域專業執照的優秀人才計約百餘人，涵蓋會計師、律師、CFA、CFP及FRM等，並持續將專業培育與人才厚實列為近年重點項目，積極派員參與外部論壇、研討會、講座及學校培訓金融訓練專班，以隨時掌握金融趨勢及專業技能，並通過相關監管資格與相關證照檢定。

為落實政府重大金融發展政策「提升我國金融機構的國際競爭力」，合庫銀行已經啟動海外高階金融專業人員聘用計畫，打造具台灣特色的國際化理財平台。

終極願景成為客戶安心專業的金融夥伴，提供高資產客戶財富傳承、企業交棒、資產增長、家族公益事業諮詢規畫等全方位的服務。

此舉旨在讓高資產客戶把合庫銀行當成管家，協助整合高資產客戶所需的專業諮詢、金融商品與服務資源，完成「一站式、跨世代、永流傳」的富過三代接棒計畫。

合庫銀行為頂級私銀客戶設計專屬精美貴賓權益手冊。合庫銀行/提供

中小企業是台灣產業的重要基石，在企業總數中占了97%，台灣有超過900萬人口在中小企業任職，對經濟發展和促進就業是股重要的力量，為台灣創造國際競爭優勢。

合庫銀行過去數十年深耕中小企業的法金服務，與中小企業及其企業主、大股東、高階主管等建立深厚的合作基礎。延續長期經營中小企業主的既有客戶群優勢，初期規劃以目前跟合庫有業務往來的中小企業及其負責人、大股東為財管2.0業務的首要服務客群。

合庫銀行今年也積極拓展家族信託業務，除了組成推動小組，涵蓋企業主及高資產客戶傳承所涉及的法律、會計及信託議題，提供專業及全面性服務，更透過與客戶深入訪談，藉以全面檢視客戶的資產內容，並依照客戶需求及傳承時點，為客戶量身訂作信託契約，積極善用信託的功能及特色，提供客戶「財富傳承信託」服務。

信託規畫的重點在於客戶對財富分配的想法，合庫銀行藉由搭配全盤審視客戶的資產類型及規模，協助客戶完成財產世代傳承的心願，初期規劃以「簡單模式」及「普通模式」的股權信託為主，期望提供更完善的解決方案來協助企業經營者及高資產客群達到財富傳承的目的。

簡易模式指單純的股權信託架構，運用信託的機制將信託財產的受益權及運用決定權分離，使得資產的傳承達到平衡。

普通模式指，由信託業者協助委託人設立閉鎖性公司，以閉鎖性公司為家族信託委託人兼受益人，閉鎖性公司可以限制非家族成員取得家族企業股份，進而保障家族的經營權。