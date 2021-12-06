元大金控連續11年 獲台北市綠色採購績優表揚

台北市政府環保局今(6)日舉行2022年台北市績優民間企業與團體綠色採購頒獎典禮，共有52家企業獲得表揚；元大金控積極建立綠色企業文化，從營運面及採購面向上著手降低對環境的負面影響，集團去(2020)年綠色採購金額逾8,384萬元，由環保局副局長盧世昌親自頒獎，連續11年得到台北市政府肯定。

作為環境變遷下的綠色先鋒，元大金控透過綠色採購與供應商管理，支持低碳、永續產品，並擴大影響力；元大集團供應商主要以資訊類、營繕類及印刷類為主要類別，其中又以資訊為大宗，為落實綠色採購，元大將具有環保及節能標章的產品列為優先採購項目，長期透過教育訓練向全體同仁及採購部門傳遞「綠色採購」概念，並持續向供應商宣導採用各項環境標誌為供應物料，推廣環境友善及綠色消費的觀念，循序漸進為地球永續共盡心力。

元大金控連續三年入選道瓊永續指數(DJSI) 道瓊永續世界指數與道瓊永續新興市場指數成份股雙榜，今年更在綜合金融類獲得全球第一名；元大集團接軌國際，導入多項環境及能源相關ISO標準，進行系統性管理，今年也已取得ISO 20400永續採購指南驗證，優化採購流程；近期子公司元大銀行全系列信用卡也通過ISO 14067產品碳足跡查證，支持供應鏈發展低碳產品。

再生能源使用策略上，為國內金融業首創，以商辦綠電模式採購綠電能源，子公司元大證券、元大銀行共有四據點於今年第2季100%使用綠電，預計明年首季再加入元大期貨一分公司再加入綠電營業據點，持續為金融業綠色能源奠定新典範。全球暖化衝擊自然生態，元大金控重視氣候變遷風險議題，積極建立綠色企業文化，將持續與供應商齊力落實永續作為，共同建立永續經營與服務模式。