雙12提早開跑 銀行紛祭10~39%高消費回饋搶客

第4季電商旺季熱鬧滾滾，繼雙11及黑五後，雙12大檔期也將在歲末接棒登場，目前包括momo、PChome、蝦皮及Yahoo等都多家電商都已提前開跑，相繼公布優惠方案，銀行業也沒錯過推廣自家信用卡優惠的機會。迎接年終最後一檔線上購物優惠季，花旗(台灣)銀行推出震撼市場超優39%回饋。兆豐銀行便推出5大網購搭配e秒刷最高可達13%回饋、華南則搭配i網購卡最高可有10.5%回饋、一銀搭配星燦卡最高也有10%回饋可賺。想在年底買聖誕禮物、保暖小物、甚至是泡湯券或飯店住宿的民眾，這次雙12大檔可得把握良機出手，掌握平台優惠與刷卡回饋，一筆消費兩筆賺頭，就能買得划算又實惠。

花旗銀表示，即日起至2021年12月31日，花旗卡友於四大電商平台消費，可享12%至39%好康回饋；為回饋客戶支持，花旗銀行LINE官方帳號加碼推出好友限定刷滿額享好禮活動，花旗LINE好友透過活動網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可享時尚家電或2,500元福利即享券。

雙12購物節即將開跑，網購族紛紛期待年底最後一檔網購採購季，花旗銀行再度推出回饋率高達39%的信用卡好康回饋，協助卡友聰明購物省荷包，花旗卡友於雙12活動期間，每周一(2021/12/6、12/13、12/20、12/27)於momo購物網，單筆消費(含一次付清及分期)滿888元(含)以上並完成登錄，享300元momo購物網折價券，再享50元紅利金回饋，限量需登錄最高可享39%回饋。

即日起至2021年12月13日活動期間於PChome線上購物刷花旗卡限量需登錄單筆消費且分期金額滿12,121元，可享2500點P幣回饋，最高享20%回饋率；雙12當天於蝦皮購物使用商城折價券購買商城商品並刷花旗信用卡，滿2,000元(含)以上(不含運費)，享84折優惠(上限1,500元)，享16%優惠，每用戶最多享1次現折優惠，限量150名；2021年12月8日起至12月12日於Yahoo!奇摩購物中心/超級商城單筆分期消費滿5,000元(含)以上(不可跨平台累積)並完成登錄，限量享600點贈點回饋，回饋率可達12%。

被譽為網購神卡的花旗PChome聯名卡，即日起至2021年12月31日止，新戶申辦花旗PChome聯名卡，可享核卡後天天7%無上限回饋，加上原本6%的權益回饋，可享13%不限名額獨家回饋；活動期間於PChome線上購物參加雙12活動，總計可享有高達37%超優回饋。

除了年底的雙12大檔，不少人也會選在年假將屆之際規劃出遊，尤其台灣疫苗接種第一劑覆蓋率已超過七成七，第二劑更已接近五成五，報復性旅遊人潮湧現，旅行業者也趁機搶客，銀行也端出牛肉大放好康，以兆豐銀行為例，近期推出的三大通路15%回饋活動就相當適合計畫出遊的民眾，今年底前在交通、餐飲或旅遊通路刷任一兆豐銀行信用卡累積滿2千元，登錄就送300元刷卡金，包括高鐵、台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、格上租車等交通通路，以及全台餐廳及美食外送如foodpanda、Uber Eats，還有全台旅行社、飯店及訂房網等全都適用，刷到5千還能加碼抽iPhone 13等超值好禮，超低門檻值得民眾多加把握。