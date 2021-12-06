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泰安產險捐助1萬人投保微型保險 為弱勢架起防護網

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

泰安產險今(6)日表示，深刻體認「企業是社會公器」的理念，以實際行動於2009年積極推廣微型保險，為業界首家推出「團體微型保險」的產險公司。

泰安產險自2010年起承保團體微型保險累計至今二十多萬人次，給付理賠金上千萬元，協助更多弱勢家庭獲得周延的保障。

為積極響應金管會黃天牧主委普惠金融政策，泰安產險董事長李松季於公司60周年慶許諾，捐助全台各地弱勢團體微型保險保障，並於2021年底完成1萬人次捐贈，以具體行動為台灣社會安全網貢獻心力，為全台弱勢族群撐起保障的防護傘，將愛與關懷擴大到更多角落。

泰安產險在微型保險領域深耕與投入，今年二度蟬聯台灣保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」的榮譽；今年度由金管會舉辦保險競賽獎，泰安產險也一舉囊括五項大獎，蟬聯公平待客評核績優獎、微型保險競賽第二名、微型保險業務績優獎、身心障礙關懷獎，更榮獲強制汽車責任保險差異化管理競賽第三名等殊榮。

泰安產險充分體現「誠穩信實，止於至善」的企業文化，具體實踐以客為尊，以誠為本的公平待客精神。

微型保險 產險 金管會

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