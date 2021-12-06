舊光華商場轉身希望園區 義式美學保留70年老榕

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，特別推動座落於八德新生南路交叉口的全球人壽希望園區日前興建落成，美麗的玻璃帷幕大樓，包圍著13.5米高的老榕樹，注入義大利美學，連結商圈在地情感與未來都市發展的設計，已然躍升成為八德商圈的全新地標，把百年見證留在原地，與這塊土地共榮、共存、共好。

「希望園區」於2018年開工動土，歷時3年終於在今年落成，在設計時發現園區中座落著一棵樹齡逾70年的老樹，且被列為台北市樹木保護計畫中，第一棵受保護樹木名為「榕」。13.5米高的「榕」，過去所在位置是光華商場停車場，茂密的樹冠與氣根垂掛而成的簾幕，成為往來行人、車主酷暑難耐下的避暑之處，樹下也曾有代表民間信仰的土地公神像，庇護著光華商圈的發展；如今成為希望園區及光華商場中間的連結，更象徵數位科技的新舊發展沿革。而進駐希望園區辦公的低樓層企業，上班時也能時時欣賞這棵老榕樹，並多了個民眾休憩乘涼的小廣場，創造經濟發展與人文生態之間的和諧平衡。

為了保護「榕」，落實企業社會責任與環境永續，全球人壽特別要求「希望園區」設計能以保留「榕」的生長環境需求為主要考量，以老樹為中心、建築物因為它而特別設計弧形向內退讓，更成為希望園區的外觀特色，讓希望園區如同一雙臂膀般，環抱「榕」而興建，成為園區的外觀最大特色。「希望園區」環抱「榕」而興建同時，也特別設立鋼板保護樹根，架設智能照樹燈，讓「台北市第一號保育老樹」能行光合作用，繼續原地生長，生生不息，象徵著每一個世代共同的回憶，經過世代更迭，「榕」依然豎立、成為光華商場與「希望園區」之間的連結。

全球人壽董事長彭騰德表示，光華商場對於五六年級生，甚至現在年輕人或電子業先進們來說，是充滿了許多熱情回憶的園地；基於一份使命感，我們希望對這塊土地能保留在地情感能量，同時也能結合未來的商圈發展，因此將這裡命名為「希望園區」，期能藉此留下對台灣下一代有幫助的事物。而「承先啟後」就是我們對「希望」這兩個字的詮釋。

全球人壽副董事長林文惠進一步說明，這塊土地上的保育老樹，是相當具有指標性的歷史意義，整體設計發想就是環繞著這一棵老樹，而沿著這棵樹「榕」弧形所設置的日照燈，都是為了這棵老樹能夠生生不息的發展下去。我們希望藉由「希望園區」將科技跟人文產生協調性融合，啟發年輕人有更多的創造力，整個都市樣貌在進化過程中不斷改變。「希望園區」象徵一個世代的交替，也為整個光華商圈帶來另外一個新的起點。

由義大利建築師邀請義大利知名建築師馬可卡薩蒙蒂(Marco Casamonti)及三門聯合建築師事務所、林秀芬建築師事務所為全案設計操刀的全球人壽「希望園區」，將義大利美學融入八德商圈，保留「希望」的初衷，接軌台灣與國際的視野，串起過去的基礎與未來的發展，期許為地區創造良好的社會資源和典範，彰顯保險業對人與社會的愛與責任，讓這塊土地繼續發光發熱。更因此連續三年獲得建築大獎肯定，2019年榮獲「國家建築金質獎」規劃設計類辦公商業大樓中層組全國首獎，2020年榮獲不動產業界年度最高盛會「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類商用建築類特別獎，今年又榮獲2021年「國家建築金質獎」施工品質類辦公商業大樓中層組全國首獎。

以人文與自然共生的永續理念、以「榕」為本，「希望園區」發展出一個讓「建築、人、環境」結合共生且可永續發展的建築空間，園區與「榕」的連結，也象徵了全球人壽從連結在地、連結數位科技，到連結國際邁向未來。全球人壽很榮幸能把百年見證留在原地，與這塊土地共榮、共存、共好。同時，透過百年老樹的見證，保險業相較於其他金融行業，所提供給客戶的承諾時間最長，全球人壽也期望如同百年老樹般陪伴客戶左右，在客戶最需要協助的時候，能提供最即時、最完善的保險保障，落實公平待客精神、實現普惠金融理念就如同企業永續精神，生生不息。