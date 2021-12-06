慶豐富30億元聯貸案 合庫銀主辦

由合作金庫商業銀行統籌主辦之慶豐富實業股份有限公司（9935）新臺幣30億元聯貸案，已於今年11月30日上午11時假慶豐富彰濱廠舉行聯合授信簽約，本次聯貸主要用途為償還既有金融負債及充實中期營運週轉金，由合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行，臺灣中小企銀及安泰銀行擔任共同主辦銀行，另有土地銀行、華南銀行、第一銀行、上海銀行、國泰世華銀行、臺中商銀及新光銀行參貸，獲金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，超額認購148％，最終以新台幣30億元完成募集。

慶豐富成立於民國66年3月，近年積極開發以安全規範、安全材料及安全標示為主軸之窗簾產品，所開發之專利蜂巢式無拉繩窗簾，採用簡易且耐用之機械構造，在歐美市場銷售極具成長空間。另為提供客戶更好的服務與提升營運績效，亦積極推動「全球運籌中心」，以臺灣為營運與研發總部，在美國、上海、日本、歐洲、中南美洲設立全球客戶行銷服務中心，並採原物料產地直接設廠原則，大幅提高營運績效，未來將持續發展智能化窗簾及環境永續材料的應用，優化產品及規格，預期未來營運將可再創高峰。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，為台灣聯貸市場領導業者之一，近年市占率皆名列前茅，在董事長雷仲達帶領下獲利屢創新高，今年1~10月合併稅後純益較去年同期成長32.67%，亦持續關注永續發展議題，主動接軌國際倡議，積極響應巴黎氣候協定及淨零排放之目標政策，配合財政部ESG倡議平台目標時程，陸續完成導入氣候相關財務揭露（TCFD），發行綠色債券、可持續發展債券及社會責任金融債，並承諾於111年簽署赤道原則與評估導入科學基礎減量目標倡議、加速海內外據點之溫室氣體盤查等，善盡金融影響力減緩氣候變遷之影響，為永續發展盡一份心力。