花旗衝刺刷卡和發卡 雙12網購年終慶最高回饋39%

迎接年終最後一檔線上購物優惠季，花旗（台灣）銀行繼雙11推出高額優惠，雙12購物季再度推出震撼市場超優39%回饋，即日起至2021年12月31日，花旗卡友於四大電商平台消費，可享12%至39%好康回饋。

39%回饋麼拿？花旗卡友於雙12活動期間，每周一（2021/12/6、12/13、12/20 、12/27）於momo購物網，單筆消費（含一次付清及分期）滿888元（含）以上並完成登錄，享300元momo購物網折價券，再享50元紅利金回饋，限量需登錄最高可享39%回饋。

其他活動包括，即日起至2021年12月13日活動期間於PChome線上購物刷花旗卡限量需登錄單筆消費且分期金額滿1萬2,121元，可享2500點P幣回饋，最高享20%回饋率。

雙12當天於蝦皮購物使用商城折價券購買商城商品並刷花旗信用卡，滿2,000元（含）以上（不含運費），享84折優惠（上限1,500元），享16%優惠，每用戶最多享一次現折優惠，限量150名。

2021年12月8日起至12月12日於Yahoo!奇摩購物中心/超級商城單筆分期消費滿5,000元（含）以上（不可跨平台累積）並完成登錄，限量享600點贈點回饋，回饋率可達12%。

即日起至2021年12月31日止，新戶申辦花旗PChome聯名卡，可享核卡後天天7%無上限回饋，加上原本6%的權益回饋，可享13%不限名額獨家回饋；活動期間於PChome線上購物參加雙12活動，總計可享有高達37%超優回饋。

即日起至2021年12月31日，花旗LINE好友透過活動網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，活動最終核卡日2022年1月31日，新戶核卡後30天內，海內外一般刷卡消費累積金額達7,000元，可享Balzano微料理智慧電鍋 及 Balzano吸塵器，或2500元福利即享券（可使用於遠東SOGO、台北101購物中心、家樂福、7-11等12家百貨量販及超商），好禮二選一優惠。