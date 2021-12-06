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大陸釋放擬降準利多 陸股ETF漲幅逾1%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

大陸國務院總理李克強上周五(3日)向市場預告降準，激勵今日台灣陸股ETF走強，多數陸股ETF上漲逾1%。

今日盤面上的元大寶滬深(0061)、富邦上証、FH滬深、富邦上証正2、國泰中國A50、元大滬深300正2、富邦深100及國泰中國A50正2表現強勢。

富蘭克林證券投顧表示，中國大陸經濟成長動能仍須官方透過政策面調整來緩解壓力；美銀美林證券評估，可能的寬鬆政策包含：(1)放寬中小企業的借貸限制、發放消費券、達到群體免疫後放寬防疫限制措施等方式促進消費信心；(2)透過地方政府專項債券發行加大對於基礎建設投資的支持；(3)鬆綁房地產業的貸款限制；(4)包含降息與調降現金存準率等寬鬆貨幣政策。

富邦 國泰

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