虎年年終近六年次低 「這行業」九連霸比科技業夯

新冠肺炎疫情衝擊百業，歲末年終之際，上班族最關心是否將影響到年終獎金的數字？根據yes123求職網今（6）日發布的調查顯示，有76.7%企業預估在虎年農曆年前發放2021年的年終獎金，比例略高於去年的74.8%；至於年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.17個月，相較於去年的1.11個月，微增0.06個月，等於多了1.8天，但仍是六年以來「次低」水準。

再以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有：「金融保險與會計統計業」(2.67個月)、「科技資訊業」(2個月)、「傳統製造業」(1.73個月)，以及「運輸與物流倉儲業」(1.67個月)、「醫護與生技業」(1.63個月)。其中「金融業」自2013年起，已連續「九個年度」居冠。

反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.44個月)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.5個月)、「文教業」(0.63個月)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.78個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.86個月)。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(43.4%)、「孝敬父母長輩」(40.4%)、「拿來發紅包」(38.8%)，以及「投資理財」(37.2%)、「用來還貸款」(28.8%)。

不過若覺得年終獎金不理想，也有五成九(58.8%)的人透露，其實「會萌生辭意」。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」出現「弱勢反彈」格局；若以產業別分析，則屬於「七升、七降」狀態，「基數」的高低落差可達兩個月。

企業端呈現兩樣情，像是「疫情重災區」的產業，持續有裁員、無薪假壓力，營運甚至需要紓困，勢必衝擊年終數字。相較下，受惠防疫商機、無接觸經濟，以及外銷轉單、急單效應，加上股市、房市交投熱絡，相關從業人員的年終有機會提高。當然某些公司可能保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但持平而論，台灣整體經濟仍明顯維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。

談到如何運用年終獎金，楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。

例如在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高（過半）；至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。

「年終獎金發放與尾牙計畫調查」，是由yes123求職網於2021年11月17日到11月30日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%；至於企業部份，有效問卷共980份，信心水準為95%，誤差值為正負3.13%。