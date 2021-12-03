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國壽統計：外溢保單保戶 每日走路步數為一般用戶2倍

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國泰人壽與高齡醫學權威、台灣整合照護學會理事長陳亮恭教授合作，運用「Cathay Walker Plus健康計劃」的用戶數據進行預防失能研究，於明（12月4日）下午2點在台灣醫療科技展最新研究結果，指出握力是影響老化失能的關鍵要素，而日均步數與握力變化息息相關。日均步數小於3,000步，一年後握力衰退的機率為61%，相較於日均7,000步的僅4%會握力衰退，顯示養成每日健走習慣，有助減緩老化失能。國壽也發現投保外溢保單保戶每日步行7,500步為一般用戶的2倍以上，顯示外溢保單除了享有保險保障，更能鼓勵民眾重視健康。

國泰人壽自2018年結合外溢保單首推全民可使用的Cathay Walker健康計劃，今年更推出升級版「Cathay Walker Plus健康計劃」，至今累積會員人數約57萬，為業界最多人參與的健康計劃；國泰人壽透過加入會員的參與狀況，發現不同健康任務下，男女性別達標結果也大不相同，女性睡眠達標（每天6~9小時）平均次數10.5次高於男性9.7次；運動心率達標表現女性平均每月心率達標5.6次，男性則為7.0次較佳；健走達標（每日7,500步）次數，女性平均每月走路達標10.3次，男性則為10.1次，相距不大。

國人健康意識抬頭加上疫情衝擊，強調增進健康就能獲得相應回饋的外溢保單，成為民眾最關注的保險商品，據金管會統計，2021年外溢商品銷售相較去年同期，件數成長291%且保費成長達397%，顯示民眾對於外溢保單的接受及需求程度已大幅提升。因此國壽除基本型的健走外溢保單，也陸續提供如癌症篩檢、疫苗施打及戒菸治療等多元健促機制的外溢保單，只要保戶完成條款列舉之健康行為，就能享有更高的保障額度或保費折減，滿足保戶保障需求外，鼓勵透過自主健康管理降低罹病風險，幫助民眾從事後補償走向事前的疾病預防。

「Cathay Walker Plus健康計劃」領先業界首創會員等級制度，透過解鎖健康任務、累積經驗分之遊戲化機制，驅使會員持續養成習慣挑戰更高等級，並獲得成就感與獎勵，因為經驗分不僅能兌換異業超值回饋，還能兌換國泰集團專屬點數「小樹點」（1點等於1元），小樹點能於國泰優惠APP中兌換百貨購物、美食、旅遊、網購等眾多生活消費場景之票券或商品，讓用戶一天一點變健康的同時，還能點點有收穫；若會員有投保健走外溢保單，除Cathay Walker Plus健康計劃獎勵，還能同時享有保單之保障增額或保費折減，可謂一次達標、雙重回饋。

保單 國泰人壽 健走

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