通膨疑慮下 元大人壽建議善用美元保險進行資產配置

自新冠疫情爆發以來，全球經濟及生活運作模式深受影響，因弱勢美元與台灣經濟基本面強勁帶動下，新台幣兌美元之匯率屢創新低，讓許多民眾紛紛開始布局美元，此外，近期通膨疑慮再起，手邊的現金又該如何配置對抗通膨就是個傷腦筋的議題。元大人壽表示，以美元計價的理財工具很多，但考量到能彈性規劃並分散風險，美元計價之利率變動型終身壽險是很適合的選擇，因為它能滿足民眾各式資金及短中長期理財之需求。

元大人壽近期推出的「元大人壽美利佳鑫美元利率變動型增額終身壽險(KF)」是一張繳費2年的美元利率變動型壽險商品，目前雖然美元匯率處在短期低點，但未來匯率無法精準預測，因此適合選擇短年期的商品用來規劃做為資金停泊與保障之工具，也可作為屆退族規劃退休金的儲備方案。

此商品共具4大特色，一是繳費年期短，只需2年，即享有終身壽險保障達保險年齡111歲；二是以美元收付，減少匯損，可協助客戶進行多元幣別之資產配置；三是每年有機會享有「增值回饋分享金」，可加速資產累積之效果；四是提供1%與1.5%高保費折扣，自動轉帳再享1%折扣與高保費折扣合計最高可達2.5%。

以40歲元先生投保「元大人壽美利佳鑫美元利率變動型增額終身壽險(KF)」為例，保額6.5萬美元，繳費2年共繳保費110,150美元，假設各保單年度宣告利率3%，增值回饋分享金選擇增額繳清，第2保單年度末即有149,745美元身故保障，解約金於第4保單年度末亦有112,918美元，超過所繳保費，且未來仍會逐年增加。

元大人壽指出利率變動型終身壽險，同時兼具累積資產與保障功能，很適合做為退休金準備之工具，但要注意的是，利率變動型商品宣告利率雖能反映市場利率水準，但非固定，亦非保證收益，投保時應先就自己的需求及預算進行評估，不要僅因宣告利率高而購買。