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台銀獲利亮眼 董座呂桔誠：今年「三千金」可望達標

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣銀行交出亮眼獲利成績單。台灣銀行董事長呂桔誠今（3）日指出，截至11月底，今年台銀稅前獲利高達160億元，創下歷史新高紀錄，若包含負擔的政策性任務，稅前盈餘高達240億元。

除獲利締造歷年最好成績外，台銀資產品質也持續改善，目前逾放比0.13%、覆蓋率近1,200%，均為最佳水準。

房貸業務方面，呂桔誠指出，今年新增房貸目標「二千金」，目前已承作1,930億元，全年達成2,000億元目標不成問題；至於台商回台投資專案融資，目前也已達成970億元，很有機會達成1,000億元目標。

台灣銀行昨日舉行「台灣銀行經濟金融論文獎」2021頒獎典禮，呂桔誠會後受訪時指出，台銀今年獲利頗豐，主要獲利動能來自房貸業務「二千金」、台商回台投資專案融資「一千金」等，合計「三千金」的助攻。

在房貸業務方面，今年新承作房貸金額為1,930億元，全年達成2,000億元目標不成問題，其中，三分之一來自公教人員，築巢優利貸占約四成，一般房貸為六成。

台銀之所以將房貸業務視為重點，主要是可去化餘裕資金、又能提升資金報酬率。

呂桔誠指出，「房貸業務就像是個好的資產池，過去台銀有很多超額流動性，若放到一般短期投資，收益率很低，但承作房貸業務利率至少1.31%以上，對台銀來說是相當穩健的收益。」據統計，目前台銀房貸相關放款餘額已達9,300億元。

另外，台銀在台商回台投資貸款核准額度已達970億元，全年很有機會達成1,000億元目標，呂桔誠說，這「一千金指日可待」。

呂桔誠表示，在台商回台投資貸款上，銀行放出1,000億元融資，可帶動2,000億元投資，對台灣經濟成長有相當卓著的貢獻，因為這些放款是用來投資、建廠，有助促進實體經濟發展，帶來就業機會，進而活絡內需產業。

呂桔誠舉例說，以投資台灣三大方案而言，估可創造13萬個就業機會，一天吃兩餐，公司就要多訂25萬個便當，衍生出的相關商機相當可觀。

房貸 台銀

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