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通膨疑慮影響消費信心 鮮活果汁11月營收年減13.8%

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）3日公告11月營收為1.99億元，年減13.8%，因主要原因為通膨疑慮，消費市場信心不足，今年累計前11個月累計營收43.2億元，年增率35.7%，創歷史同期新高。

鮮活果汁3日股價收338元，下跌1元。

鮮活果汁11月營收1.99億元，較去年同期減少13.8%，主要原因為通膨疑慮，消費市場信心不足，加上11月因新冠肺炎疫情影響多個省分，對人員流動與消費場域進行管控，以致餐飲市場整體銷量低於預期。

不過，今年累計前11個月累計營收43.2億元，年增率35.7%，是受益於新產能規模經濟效益，與公司在口感顆粒系列產品的銷售量提升下，仍為歷史同期新高表現。

鮮活果汁表示，雖第2季起口感顆粒系列產品，出現市場競爭機制，但公司挾產品創新與價值鏈升級，以期中國大陸疫情趨緩、整體餐飲產業規模逐步增長，與食安法規趨嚴，促使產業秩序重整，公司仍保有市場領先者地位。

鮮活果汁進一步表示，公司專注於新產品研發、提高智能化生產體系與溯源管理，由於消費者更在意的是產品的新鮮及健康程度、果肉含有量等面向，鮮活果汁也將會逐漸重組產業鏈，已建置完成的自動倉儲系統，將會扮演重要角色。

展望全年，鮮活超前佈局新產能規劃，已形成供貨保證，目前昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達13萬噸，更以此為優勢，掌握銷售市場持續拓展的優勢，憑藉與客戶共同研發、獨家供應的模式，拓展新版圖，公司營運發展可期。

營收 疫情

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