保瑞攜手台新健康基金 啟動30億元CDMO投資併購計畫

保瑞（6472）董事長盛保熙今（3）日於「2021生技投資高峰論壇」宣布，保瑞與台新健康基金合作，共同投資規模達30億元基金的投資計畫將正式啟動，未來將針對CDMO（專業醫藥委託開發暨生產製造）與CRO（委託臨床機構）進行投資，保瑞也將進入大分子及細胞基因製造領域，大幅強化保瑞於國際市場的競爭力。

盛保熙指出，在歷經新冠肺炎疫情後，全球投資人對於生技製藥的投資與併購熱度有增無減，綜觀生技製藥產業，為了有效配置資源，國際藥廠近年已走向專業分工，CDMO成為全球生技製藥業的趨勢。根據國際調研機構GII的研究報告指出，全球CDMO市場2020年為1,601億美元，預計到2026年可達2,426.4億美元，年複合成長率約7％，高過於傳統製藥產業的4.5%。

若以目前市場現況來看，CDMO僅占藥品市場的26%，仍有相當大的成長空間，當中小分子藥物就佔了CDMO的91%，目前保瑞竹南廠與加拿大廠所接受委託製造的亦屬小分子藥物，整體來看，產業前景相當樂觀。

盛保熙表示，近年來全球人口老化帶動藥品的總體需求增加，同步使新藥研發高速成長，CDMO產業也如雨後春筍般蓬勃發展，尤其一站式的CDMO服務更受市場重視與青睞。根據調研資料，全球僅有前20大CDMO公司營收超過5億美元，仍有高達75%的CDMO公司營收低於5,000萬美元，營收前5%的公司就擁有15%的市場份額，且皆為提供全方位服務的國際CDMO藥業，CDMO將成為大者恆大的市場。

盛保熙分析，整體產業的整併需求快速成長，併購絕對是全球CDMO產業的趨勢與成長策略，藉由私募股權基金的投入和精準併購，將可提升投資標的之技術質量與成長速度，使保瑞更快達到經濟規模，並跨足大分子及細胞基因治療製造，在國際CDMO供應鏈的激烈競爭中脫穎而出，帶動台灣CDMO產業的國際化發展。

盛保熙表示，生技製藥業者要進入各國市場與打入國際的供應鏈都相當不容易，但台灣的產業環境與市場均相對穩定，擁有低成本、高服務品質、高經商便利度、具備高階研發人才庫等優勢，相當適合全球委託製造。近十年來保瑞三起成功的併購案不僅讓保瑞代工外銷全球的藥品得以從15個國家一路成長到100多個國家，也使保瑞的市值從2017年IPO時的新台幣12億元，快速成長至現在約新台幣135億元。未來，保瑞也將與台新健康基金合作，擴大併購規模，扶植更多具潛力標的，強化保瑞CDMO的國際佈局，為保瑞與台灣CDMO產業創造雙贏價值。