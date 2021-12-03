國票金併戰火延燒！耐斯下周向金管會檢舉 不排除提訴訟

國票金（2889）併購安泰銀（2849）戰火延燒，國票金大股東耐斯集團代表今（3）日表態，考慮將在下周12月17日國票金臨時董事會之前，與金管會會面，認為國票金前總經理丁予嘉辭職，並不代表解釋沒有其他利害關係人交易。耐斯集團背景的國票金董事魏憶龍並強調，大股東耐斯集團沒有股權稀釋問題。

魏憶龍表明，原因為已經掌握丁予嘉與安泰銀董事長丁予康以外的其他利害關係人交易名單，仍認為通過併購安泰銀的董事會決議，應該要採取公司三分之二以上董事出席、出席董事四分之三以上的重度決議。

而因併購安泰銀的10月14日董事會選舉模式採普通決議，國票金傳出已經有部分董事，擬向金管會舉發利害關係人交易。

魏憶龍指出，考慮將在下周12月17日國票金臨時董事會之前，與金管會會面。目前反對派有兩大規劃：第一，向金管會提出正式檢舉，第二，假設金管會沒有進一步作為，準備好必要時，向商業法院提起確認10月14日董事會無效之訴，時間上，最快年底前提起訴訟。

而站在反對立場的官股，是否也會提告？據了解，官股尚在觀察中。

魏憶龍強調，下一步將看12月17日臨時董事會開會情況，金管會已經談到，希望公司治理處理好再來送件，假設未來真的送件，金管會認為有瑕疵而裁罰，17日董事會的支持董事是否成為連帶負責人，將會成為一個議題。而假設主管機關沒有進一步作為，魏憶龍說，下一步才將會是請司法機關把關，將向商業法院提出確認10月14日董事會無效之訴。

該董事會會中除了可能討論丁予嘉離職後的繼任總經理人選，也可能會談到併購案的董事會決議是否採重度決議等等討論，但董事會細節目前尚未出爐。

耐斯集團今日再提出申議重點。