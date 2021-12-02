康和證董監改選番外篇！公司遭搜索 聲明不影響營運

康和證（6016）今年股東會董監改選時，爆發經營權之爭，雖由原公司大股東鄭國華勝出，與相關友軍取得全數董監席次，原本市場預期此事已告一段落，不過，今（2）日卻再爆出購地弊案，鄭國華等九人遭搜索約談。

康和證在今年6月董監改選前，卻爆發經營權之爭，大股東鄭國華、鄭世華兄弟上演兄弟鬩牆戲碼，其間並還牽扯另家券商─大慶券商的大股東也介入改選，但最終由鄭國華勝出、與相關友軍取得全數董監席次，並由其子鄭大宇順利出任康和證董事長。並在今年股東改選前，鄭家父子即遭檢舉利用人頭規避關係人交易購地，涉掏空16億元資產，今日並由調查局台北市調查處搜索14處地點，約談鄭國華等9名人員到案，引發市場震驚，顯示康和證經營權之爭並未隨改選結束而告一段落，檯面下依舊暗潮洶湧。

不過，康和證也發出聲明強調，有關2日檢調單位至公司調查，所有作業均依照相關規定辦理，並全力配合檢調單位調查，相信司法公正，目前調查程序對於公司營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。

康和證2日股價以14.05元、下跌0.05元開盤，全場走勢平穩，盤中一度翻紅，最高來到14.15元、上漲0.05元，終場則收在14.05元、下跌0.05元作收。