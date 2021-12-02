永豐、中信雙強結盟 創新QR Code跨行ATM無卡提款

金融業雙強攜手合作！永豐銀行今（2）日宣布，旗下逾百萬戶的「DAWHO大戶」數位帳戶攜手中國信託銀行，創新推出QR Code跨行ATM無卡提款服務。

即日起，於中信ATM掃描DAWHO APP的專屬QR Code即可快速無卡提款，預計明(2022)年將擴大至永豐銀行的行動銀行APP用戶適用；邁步開放金融時代，永豐銀行將持續以客戶需求為出發點，打造前所未有的服務體驗。

銀行強強聯手 開創雙贏局面

永豐銀行表示，旗下「DAWHO大戶」數位帳戶鎖定25到39歲、收入排名前20%的年輕亨利族，亦是極具潛力的消費客群；今(2021)年第3季DAWHO達成百萬開戶數里程碑，穩居市場前三大。永豐與中信共同規劃全新自動化通路服務，透過雙邊合作，永豐銀行為客戶大幅節省時間成本；中信也可透過ATM接觸DAWHO優質潛力客群，開創互利互惠的雙贏局面。

運用科技力 拓展金融生態圈

永豐銀行積極運用金融科技提供便利服務，除與中信串接API推出QR Code跨行ATM無卡提款服務外，永豐銀行致力打造金融服務場景化，支援消費支付、生活繳費、身分認證與開放銀行等四大面向應用，目前開放銀行第二階段消費者金融資訊查詢，已取得銀行局核准，近期將與臺灣集中保管結算所及財金資訊公司完成串接測試後上線，持續與合作夥伴打造無所不在的服務、拓展金融生態圈。