快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

永豐、中信雙強結盟 創新QR Code跨行ATM無卡提款

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

金融業雙強攜手合作！永豐銀行今（2）日宣布，旗下逾百萬戶的「DAWHO大戶」數位帳戶攜手中國信託銀行，創新推出QR Code跨行ATM無卡提款服務。

即日起，於中信ATM掃描DAWHO APP的專屬QR Code即可快速無卡提款，預計明(2022)年將擴大至永豐銀行的行動銀行APP用戶適用；邁步開放金融時代，永豐銀行將持續以客戶需求為出發點，打造前所未有的服務體驗。

銀行強強聯手　開創雙贏局面

永豐銀行表示，旗下「DAWHO大戶」數位帳戶鎖定25到39歲、收入排名前20%的年輕亨利族，亦是極具潛力的消費客群；今(2021)年第3季DAWHO達成百萬開戶數里程碑，穩居市場前三大。永豐與中信共同規劃全新自動化通路服務，透過雙邊合作，永豐銀行為客戶大幅節省時間成本；中信也可透過ATM接觸DAWHO優質潛力客群，開創互利互惠的雙贏局面。

運用科技力　拓展金融生態圈

永豐銀行積極運用金融科技提供便利服務，除與中信串接API推出QR Code跨行ATM無卡提款服務外，永豐銀行致力打造金融服務場景化，支援消費支付、生活繳費、身分認證與開放銀行等四大面向應用，目前開放銀行第二階段消費者金融資訊查詢，已取得銀行局核准，近期將與臺灣集中保管結算所及財金資訊公司完成串接測試後上線，持續與合作夥伴打造無所不在的服務、拓展金融生態圈。

永豐銀行 中信 ATM

延伸閱讀

500趴關心青年未來！攜手中信、丫頭 一同分享聰明理財

中職／德保拉技壓布雷克 中信2比0搶下台灣大賽首勝

T1聯盟／總管調查結果出爐 吳曉謹成聯盟最帥男神

中職／獅打線冷守備僵 兄弟終將致勝不再安心亞

相關新聞

國票金總座丁予嘉突請辭 哥哥丁予康震驚難過無法平復

國票金併購安泰銀案，國票金大股東之一耐斯集團反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害關係人交易，...

國票金最新聲明：下一階段將向金管會辦理娶安泰銀程序

國票金控今（2）日再發出3點聲明，對於今股東臨時會，會中正式通過併購安泰銀，強調今日股東會無主管機關或法院明令禁止或宣告...

國票金併安泰「康嘉兄弟」關係人遭質疑 安泰出面說明

國票金併安泰銀近期出現變數，國票金大股東之一耐斯集團出面反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害...

新光金獨董查吳東進「影子董事」 金管會要求補件說明

新光金創辦人、新壽前董事長吳東進去年被金管會停職，日前遭檢舉仍形同新光金「影子董事」。金管會證實已收到新光金獨董查核報告...

英穩達破產 債權銀行盼母公司負責履行支持函的承諾

英業達子公司、太陽能電池廠英穩達截至今年第三季已負債22億元，資產已經不足以抵債，向桃園地方法院聲請宣告破產。英穩達兩手...

國票金併安泰銀爆爭議 金管會：公司要先釐清適法性

國票金併購安泰銀案，國票金大股東之一耐斯集團反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害關係人交易，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。