銀行業出手掐詐騙集團金流 北富銀攜手刑事局出招

要掐住詐騙集團的金流，銀行業出手了！北富銀今（2）日下午宣布與刑事局攜手合作，率國內銀行之先河，與內政部警政署刑事警察局簽訂合作意向書，未來將合作投入智能預警機制研發。北富銀總經理程耀輝說，透過把犯罪態樣數據化、升級人工知慧、機器學習等科技防詐，讓銀行員即時制止詐騙交易，「終極目的希望讓犯罪份子在銀行絕跡，找不到可用的地方」。他說農曆過年一向是金融犯罪高峰期，他希望內部測試能在年前有初步的成效。

近來金融詐騙猖獗，刑事局分析指出，目前詐欺犯罪仍以假投資、假檢警、解除分期付款等案類為主要的犯罪手法，支付管道則以臨櫃匯款及網路轉帳為大宗，均須透過金融體系的運作，詐騙被害人金錢及洗錢隱匿。刑事局局長黃嘉祿表示，藉由跟銀行合作，能調閱犯罪集團的金流作有效徵查，不管第三方支付或虛擬通貨的購入，可進一步追查，掌握金流。除了北富銀外，也希望其他銀行一齊加入，可提高防詐的效果。相信透過金融機構行員關懷，警察加速到場速度等，相信還是會有一些效果。

而北富銀率業界之先河，程耀輝說，防阻詐騙、守護客戶財產安全是銀行的天職，為能替客戶資產做最好把關，北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓，提升第一線行員的詐騙識別能力，同時發揮北富銀在金融科技上的領先優勢，開發多項創新的風險控管和徵信機制，同步提升客戶體驗與金融安全。截至今年11月底，北富銀與警方已合力成功防阻175件詐騙案，攔阻財損超過新台幣1.3億元，獲得內政部警政署公開表揚為攔阻詐騙績優金融機構。

另外，程耀輝亦說，北富銀一方面希望儘量保護客戶個資，不希望干擾客戶 ，但另一方面藉由把犯罪態樣數據化並不斷翻新，並升級人工知慧，應用機器學習等Fintech科技，行員不用看太多單據，一旦查覺有異常的資訊金流及收付款人，立刻閃紅燈，處理時間從1分鐘降至3秒鐘，讓員工有時間反應可以勸阻受害者，別輕易把款項交給詐騙集團。另外，繼信用卡之後，包括網路銀行、行動銀行等如何應用在犯罪態樣上，也要和刑事局進一步合作發展出來，藉時也希望把成果跟所有銀行分享。

程耀輝說，犯罪態樣不斷翻新，科技防詐效果必需是持續的，北富銀與刑事局合作投入智能預警機制的研發，終極目的讓犯罪份子在銀行絕跡，找不到可用的地方。

北富銀自2018年3月起即領先同業成立專責單位「金融安全部」，統籌全行防制洗錢、外部詐欺及內部違規等業務，並積極以科技結合金融安全應用，因應不同業務態樣，創新開發多元化的風險控管和即時徵信機制，有效控制詐騙風險。

在企業金融方面，北富銀運用金融專業與數位技術，為大型企業設置供應鏈融資數位平台，透過系統對接提升徵信作業效率及可信度，讓供應商可享有便捷的融資服務並降低授信詐欺風險；因應國際貿易需求，北富銀與通關網路業者及國際運輸業者合作開發「報單速融通」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核的前提下大幅簡化動撥程序，提升融資速度和風險評估的客觀性。

針對中小企業融資，北富銀則開發全台唯一支持行動聯徵的「新興智能貸」，能與聯徵中心和經濟部中小企業融資平台進行資訊交互，即時查詢企業信用狀況及財務報表，不僅提升作業效率，也讓授信額度評估更加精準。此外，北富銀還設置了應收帳款承購業務查詢平台，利用RPA流程機器人及OCR光學字元辨識技術，與全球合作銀行及四大應收帳款信用保險再保公司進行業務對接，企業可向北富銀申請查詢買方的信用狀況，保障企業客戶避免落入買賣詐騙陷阱。