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台灣Pay嗶進商圈夜市 大龍市場消費每筆享30％回饋

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

台灣Pay嗶進商圈夜市，公股行庫為鼓勵消費者使用台灣Pay支付，祭出於指定商圈夜市消費每筆最多可以拿到100元至300元的金額回饋，其中於大龍市場使用台灣Pay付款每筆可享有30％回饋，等於打了七折優惠。

為振興國內商圈經濟與落實零接觸交易，公股行庫大力推行台灣Pay使用場域，除了向店家祭出台灣Pay收款免收手續費外，同樣也提供民眾使用台灣Pay消費回饋金的活動，就是希望能提高行動支付使用率，讓民眾交易更為方便。

公股行庫此次大多先以與銀行客戶往來較為密集的商圈作為優先推廣，推行商圈多是落在台北地區，不過公股行庫也透露，不排除未來會擴及至其他縣市，讓民眾付款方式更多元。

為響應政府推動振興經濟方案，華南銀行與台北市大龍市場合作推出台灣Pay消費優惠，活動至明年1月31日止，每筆消費享有30%回饋，要注意的是，單筆消費回饋金上限為300元，且每一帳戶回饋上限為1,000元。

彰化銀行選在寧夏夜市推出使用台灣Pay付款且以金融卡/帳戶進行支付，不限單筆交易金額，單筆交易結帳金額優惠回饋加碼高至20%，最高可以現折100元，活動總回饋金額高達90萬元，至12月31日止。

臺灣銀行台灣Pay優惠活動也是到12月31日止，民眾於新竹縣北埔商圈指定店家和水源市場指定攤商以台灣Pay QR Code掃碼支付，單筆消費不限金額可享20%現金回饋，每一個帳戶於活動期間最高回饋金額以300元為限。

而第一銀行選在迪化街商圈和永樂市場作為推廣場域，民眾使用第一銀行台灣Pay，包含綁定信用卡、金融卡／帳戶掃碼支付，於12月31日前不限消費金額均享10％現金回饋，單筆最高回饋100元，活動期間每戶最高回饋300元。

至於兆豐銀行則是至明年1月15日止，在士東市場使用台灣Pay消費滿百即享有10%回饋，單筆交易回饋金上限為150元。

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