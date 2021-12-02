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穆迪信評維持我國主權信用評等 肯定央行貨幣政策表現

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／本報資料照片
中央銀行。圖／本報資料照片

中央銀行今（2）日指出，今（2021）年11月30日Moody’s信評公司發布我國主權信用評等報告，確認維持我國主權信用評等Aa3，展望維持「正向」。

該報告認為，台灣雖為易受外部衝擊的小型開放經濟體，但央行貨幣政策在維持台灣之總體經濟與金融穩定上表現優異；彈性匯率制度提升面對外部衝擊之緩衝能力，且充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定之法定職責。此外，台灣平均通膨率與波動度低於其他同級評分之經濟體中位數。

台灣的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資(wholesale funding)之依賴有限，且充裕的外匯存底可減輕系統性外幣融資風險。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。根據央行資料，2021年第1季銀行逾放比率持穩於0.23%，備抵呆帳覆蓋率高達600%以上。Moody’s預期銀行資產品質持續健全，主要係企業收入強勁成長(特別是電子業)支撐企業放款品質，加以不動產貸款成數低且穩定的勞動情勢有利不動產貸款品質。

該報告亦指出，台灣外債負擔不大，且具有充裕的外匯存底足以覆蓋外債部位(外匯存底約為外債部位的兩倍多)，加以過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位(net international investment position)，因此台灣的外部脆弱性風險極低。

央行

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