國票金併安泰銀爆爭議 金管會：公司要先釐清適法性

國票金併購安泰銀案，國票金大股東之一耐斯集團反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害關係人交易，應經重度決議，為此併購案增添變數。金管會銀行局今表示，待正式遞件後，會就適法性進行了解，兩家金融機構在送件前，公司法遵與法務部門應先釐清適法性，「不是都過不了自己那關，就跟主管機關遞件申請。」

國票金與安泰銀今各自召開臨時股東會，通過股權轉換案，兩方也都表示將正式向金管會遞件，但耐斯集團也「出招」，表示將提起訴訟。

金管會銀行局副局長童政彰表示，金融機構在相關申請案送件前，都應檢視各項書件完備性與適法性，過程中有董事或股東等利害關係人對相關適法性提出問題，公司法遵與法務部門就應該逐一釐清，也要對外清楚說明。

金管會是否認定這併購案是耐斯集團主張的涉及金控法第45條？童政彰表示，金管會不會現在做認定，此案都還沒送件進來，但相關適法性問題應由公司自己先去認定，等遞件之後，金管會就相關事實與證據調查，才有辦法進一步做判斷。

童政彰也強調，過程中有股東質疑此案涉及金控法第45條，這部分公司法遵部門要先釐清，並對股東與董事等關係人做說明，之後金管會在收件後就相關適法性也會審查，「不是都過不了自己那關，就跟主管機關遞件申請。」

童政彰表示，等遞件之後，金管會將就6面向去審視，包含資金來源、資本適足率、財業務健全性、併購綜效、員工股東保障、相關過程中的適法性等。