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國票金娶安泰銀惹議 金管會：董事會決議適法性納審查

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

國票金（2889）合併安泰銀（2849）一案，公司派和耐斯派雙方爭執是否適用《金控法》45條的利害關係人交易，金管會晚間說，「相關決議過程的適法性」將納入審查原則，換言之，金管會也將了解國票金10月董事會決議是否合法。

相關人士說，會扯到《金控法》45條的利關人交易，雙方爭執關鍵是「跟誰交易」。

耐斯派主張，國票金是跟安泰銀股東做交易，因此適用《金控法》45條規定，而其中安泰銀董事長丁予康握有安泰銀持股，跟收購方國票金總經理丁予嘉是兄弟，因此構成關係人交易，需要重度決議，等於國票金13席董事中，要10席董事同意。

而國票金則主張，國票金是跟安泰銀做換股合併，是採用《金控法》26條的換股合併，並非跟「股東」做交易，當然與丁予康持有安泰銀股票無關，自然也不需要重度決議，只需13席董事中、7席過半同意即可。

國票金今天股臨會也以7成贊成票通過此案，並研擬將此合併案送金管會審查。

銀行局副局長童政彰說，國票金送件前，公司法遵和法務單位都要就書件審視完備性，若股東有對適法性提出問題，公司法遵和法務單位都要逐一釐清和釋疑且要對外說明。

童政彰說，國票金遞件後，會依照六大要件做審議，其中就包括「合併相關過程中的適法性」。

這六大審視內容包括：1資金來源、2資本適足性、3財業務健全性、4併購綜效、5員工股東權益保障及6相關過程中的適法性。

銀行局也表示，國票金是否適用、或是有沒有違反《金控法》45條，須由國票金內部法遵或法務單位做評估和判斷，銀行局事後再依相關事實做調查、並了解該次董事會決議的適法性。

國票金 安泰銀 金管會

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