台新銀行美元優利定存 年息最高2.1%

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，台新銀行即日起推出「GO吉利外幣定存專案」，提供美元及人民幣階梯式優惠利率，承作門檻低，原幣(美元、人民幣)1,000元以上(含)即可申辦，美元單筆承作金額達10萬元(含)以上還可享更優惠的利率。

以單筆承作10萬美元為例，存滿3個月，平均優惠年息可達1%，第1~2個月年息0.45%、第3個月年息2.1%，為該行一般美元3個月期定存牌告利率八倍以上。

人民幣最高階年息來到3.2%，第1~4個月年息2%、第5~6個月年息3.2%，6個月的平均優惠年息達2.4%。

民眾的外幣資金若短期內無動用需求，建議可選擇合適自己的方案，在市場利率低檔時期提升資金運用效能。

為便利民眾申辦專案，台新銀行除了提供分行臨櫃辦理，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，對民眾來說相當便利。

該專案預計進行到明年2月25日，但若截止日前已達原定總募集額度，將提前結束專案，詳細活動內容及注意事項可參考該行官方網頁公告。

劉熾原也提醒，台新銀行也對薪轉客戶推出專屬的「US放薪存外幣活存專案」，活動廣受民眾好評加碼續辦，活動限定民眾於明年3月底前達成指定任務，即每月存入1,000美元，或單筆換匯滿美元1萬元，美元活期存款(美元5萬元額度內)可適用台新銀行美元6個月期定存牌告利率。

台新銀行為偏好數位服務的民眾，亦推出指定通路(網路銀行、行動銀行)「快．換匯」匯率優惠活動，民眾可在活動指定時段，享有換匯優惠。

即日起至明年3月底，於指定的周三(2021/12/8、12/22、2022/1/12、1/26、2/9、2/23、3/9及3/23)指定時段(9:30至15:00)參與該活動，可享美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分的匯率優惠。

台新銀持續提供多元的外幣專案及換匯優惠，是民眾理財規畫的智慧好夥伴，請立即加入台新銀行LINE官方帳號，讓各項優惠好康訊息不漏接。