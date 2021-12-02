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國票金最新聲明：下一階段將向金管會辦理娶安泰銀程序

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導
國票金控（圖）及安泰銀行，14日宣布董事會通過合併案。圖／聯合報系資料照片
國票金控（圖）及安泰銀行，14日宣布董事會通過合併案。圖／聯合報系資料照片

國票金控今（2）日再發出3點聲明，對於今股東臨時會，會中正式通過併購安泰銀，強調今日股東會無主管機關或法院明令禁止或宣告撤銷或無效，因此依照董事會決議召開股東會。

會中73％贊成比例，超過金控法第26條規定。因此，國票金下一階段，將依法向金管會辦理與安泰銀股份轉換案程序，以補足金流平台。

聲明如下：

一、為遵循2021年10月14日董事會決議 ，如期於2021年12月2日召開股東臨時會，以維護 公眾股東參與合法召集之 股東會 權益 行使其股東權 。

在無主管機關或法院明令禁止本股東會召開或宣告本董事會決議予以撤銷或無效之情況下， 本公司應依董事會決議 召開本股東會，以避免違反法令及侵害公眾股東權利之虞 。

二、本日股東臨時會，股東出席踴躍，全體股東出席率 67.43% 並積極表達支持本公司與安泰銀行股份轉換案之意向經電子投票及親自出席股東表決通過投票贊成比例為 73.54 %%，遠超過金控法第 26 條規定，股份轉換案 應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東過半數表決權之同意之特別決議門檻，且未有股東依企業併購聲明異議請求公司收買其持有之股份之情形。

三、本公司將依法向主管機關辦理與安泰銀行股份轉換案之申請程序，以符合多數股東期待成長策略，完整金融版圖，補足金流平台 平衡業務發展，追求本公司之永續經營發展的目標 。

國票金控及安泰銀行（圖），14日宣布董事會通過合併案。圖／聯合報系資料照片
國票金控及安泰銀行（圖），14日宣布董事會通過合併案。圖／聯合報系資料照片

股東會 安泰銀行 股東臨時會

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