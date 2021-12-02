聽新聞
test
0:00 / 0:00
國票金總座丁予嘉突請辭 哥哥丁予康震驚難過無法平復
國票金併購安泰銀案，國票金大股東之一耐斯集團反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害關係人交易，應經重度決議。丁予康原定將在下午召開記者會，但因聽到弟弟丁予嘉請辭感到震驚難過與不捨，難過到臨時請總經理張振芳代為出席。
張振芳今在記者會一開始表示，早上國票金丁總經理無預警請辭，各界非常震驚，丁予康董事長身為哥哥感到不捨與傷心，今天早上主持完股東會後非常傷心、難過，久久無法平復，所以臨時請他主持記者會。
張振芳透露，丁予康也是早上才知道弟弟要請辭，事先都不知道，所以感到震驚、難過。他也透露，對丁予康來說，這次股權轉換案好不容易談成，但過程中太多紛紛擾擾，雖然兩兄弟都有依照法令迴避，卻仍被指名道姓做牽扯，讓丁予康非常難過、不平，並認為是無妄之災。
張振芳也提到，丁予康很感慨丁予嘉比他年輕，卻因為法律見解的問題，讓一個優秀的經濟學家、金融人才離開可以貢獻的領域，這讓他非常難過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言