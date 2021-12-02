國票金總座丁予嘉突請辭 哥哥丁予康震驚難過無法平復

國票金併購安泰銀案，國票金大股東之一耐斯集團反對，認為安泰銀董事長丁予康與國票金總經理丁予嘉是兄弟，涉及利害關係人交易，應經重度決議。丁予康原定將在下午召開記者會，但因聽到弟弟丁予嘉請辭感到震驚難過與不捨，難過到臨時請總經理張振芳代為出席。

張振芳今在記者會一開始表示，早上國票金丁總經理無預警請辭，各界非常震驚，丁予康董事長身為哥哥感到不捨與傷心，今天早上主持完股東會後非常傷心、難過，久久無法平復，所以臨時請他主持記者會。

張振芳透露，丁予康也是早上才知道弟弟要請辭，事先都不知道，所以感到震驚、難過。他也透露，對丁予康來說，這次股權轉換案好不容易談成，但過程中太多紛紛擾擾，雖然兩兄弟都有依照法令迴避，卻仍被指名道姓做牽扯，讓丁予康非常難過、不平，並認為是無妄之災。

張振芳也提到，丁予康很感慨丁予嘉比他年輕，卻因為法律見解的問題，讓一個優秀的經濟學家、金融人才離開可以貢獻的領域，這讓他非常難過。