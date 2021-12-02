丁予嘉剛辭職丁予康下午記者會 千萬年薪兄弟受矚目

國票金控（2889）、安泰銀行（2849）今天（2日）上午同步召開股東臨時會，通過雙方換股合併，國票金總經理丁予嘉今天上午8時請辭生效，哥哥、安泰銀董事長丁予康下午則將召開記者會，是否觸及人事變動話題，備受關注也引發市場聯想。

根據國票金年報，丁予嘉在國票金的年薪落在1,000~1,500萬元等級，丁予康年薪比弟弟高，根據安泰銀行最新年報，丁予康2020年的年薪包括業務執行費用、酬勞、薪資、獎金與特支費等，合計為2,104.6萬元，和國票金董事長魏啟林年薪相當。

安泰銀工會除了持續爭取勞資協商員工安置計畫，也關切丁予康的未來動向，包括是否會繼續擔任安泰銀董事長，丁予嘉辭職後的國票金總經理職務空缺也引發聯想。不過，安泰銀工會擔心，安泰銀獲利比國票金少，丁予康如果以目前的年收行情，未來大股東換國票金是否照舊接續?都是未知數。 丁予康是否會公開說明相關問題，有待其本人記者會揭曉。