台灣銀行金融業大體檢 台新、國泰科技服務讓人最有感

年關將近，檢視全台銀行金融市場表現，在飽受疫情肆虐的2021年，整體環境不景氣，卻也意外促成科技服務成長。點鑽整合行銷公司經營「UUPON會員平台」與中央大學產學合作系列洞察台灣銀行金融市場，發現透過網路或行動裝置使用金融產品和服務的金融科技形成重要趨勢。

數據指出，包括金融科技客戶服務、金融科技保險服務、金融科技付款和轉帳服務、金融科技投資理財服務、金融科技儲蓄服務、金融科技貸款服務、金融科技機器人顧問服務等七項類型。就有超過七成民眾表示，自己有注意到「付款和轉帳」這類服務；也有超過五成民眾認為，相當熟悉「付款和轉帳」的金融科技服務。

疫情限制了全台民眾的日常行動，但也讓包括行動銀行、網路銀行管道的付款及轉帳方式，更提高了知曉及使用程度。而根據統計分析，顯示出在所有使用該服務的民眾中，尤其以Y世代的男性這類族群，在使用偏好及行為上有最高的注意度及熟悉度。

本調查探究台灣民眾使用金融科技服務的態度及使用行為，及進一步分析透過包含行動銀行、網路銀行、純網銀及實體銀行等不同管道，在使用金融科技服務的行為之差異對比。藉此，為台灣金融市場產業進行多元性分析，更為關注產業人士提供全面化的趨勢解讀。

行動銀行為金融科技服務的基礎形態，台新國際商業銀行耕耘已久，也在本次調查獲得了數據佐證。問到受訪者在各項服務類型中，最常使用的是哪一家金融品牌？台新國際商業銀行囊括了包括在「客戶服務」、「付款和轉帳服務」、「投資理財服務」、「儲蓄服務」等四項服務類型。台新國際商銀也是本次調查行動銀行產業中，最多服務功能被受訪者認定最常使用的金融品牌。另外，國泰世華商業銀行及玉山商業銀行，則分別以「保險服務」、「機器人顧問服務」，也受到消費者肯定，也因此榜上有名。

綜觀實際數據，台灣消費者對於行動銀行服務高度有感。高達82%的民眾，透過行動銀行使用「機器人顧問服務」，高達80%的民眾，透過行動銀行使用「保險服務」，高達72%的民眾，透過行動銀行使用「客戶服務」。而多數受訪者皆認同，「手機APP介面設計」，是使用行動銀行服務的最關鍵原因。

在網路銀行產業部份，國泰世華商業銀行的多項服務類型，是一般消費大眾最常使用的功能，包括在「客戶服務」、「保險服務」、「投資理財服務」、「貸款服務」等，線上化的金融服務類型備受肯定，在本次調查也突出各家評比。而台新國際商業銀行的「貸款服務」，以及台北富邦銀行的「機器人顧問服務」，及中國信託商業銀行的「付款和轉帳服務」，在網路銀行的領域表現，也獲得了數據佐證消費者喜好。

經統計結果發現，台灣民眾透過網路銀行使用的金融服務，以「付款和轉帳」佔最大宗，比例達到54%。而選擇透過網路銀行進行金融科技服務的主要原因，則是因為能夠提供消費大眾「個性化服務」。

相較於行動銀行及網路銀行的穩定趨勢，近年台灣金融市場火熱的純網路銀行，卻似乎沒仍沒能落實其初入市場的產業預測。調查顯示，雖然純網銀在台灣已營運數年，但仍有高達近八成的台灣民眾，到現在都還沒有使用過純網銀，並且有四成的台灣民眾，坦承自己根本就沒有特別了解或不了解「什麼是純網銀」！

雖然調查根據統計資料，仍有部分民眾有使用包括「LINE Bank 連線商業銀行」及「樂天國際商業銀行」的純網銀服務，但相較對於行動銀行及網路銀行的熟悉程度，純網銀仍有一道與台灣消費大眾的鴻溝需要化解，才能達到所謂的市場普及。

反倒是對於傳統銀行的使用者來說，包括「貸款服務」及「儲蓄服務」，在本次調查數據都可以反應出，仍有六成左右受訪者偏好維持在這樣的傳統管道使用。而傳統銀行的「客服友善」這項重要因素，也讓其在金融科技的浪潮之下，能夠維繫一定的市場認同。

UUPON與中央大學亞洲影響力衡量與管理研究院產學合作，所執行《銀行金融科技使用行為調查》針對台灣北、中、南三個區域18歲以上的民眾，根據前測問卷結果推算正式問卷回收量的估計值，共收集1,063份正式問卷，在95%信心水準下，邊際誤差為3.07%。

UUPON攜手中央大學，將執行台灣消費趨勢分析系列洞察報告，提供產業經營者對消費大眾的行銷策略依據，並為台灣整體經濟市場創造了高度價值的洞察指標。