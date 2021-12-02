國票金娶安泰銀案 大股東耐斯控程序瑕疵、考慮提訴訟
國票金（2889）今（2）日股東臨時會歷時一小時半結束，會中通過併購安泰銀（2849）。反對派大股東耐斯集團代表強調，國票金總經理丁予嘉的請辭，無法解決關係人疑慮。
大股東耐斯集團背景的國票金董事魏憶龍會後更強調，併購案原本就要採最嚴謹的方式，是公司治理精神，當然我們後續也會考慮，必要時候是不是提出訴訟。
耐斯集團代表強調，此案是程序問題，10月14日通過合併安泰銀的董事會，就應該採「重度議決」，要四分之三董事同意，也就是國票金13席董事中，應該要至少拿下10席董事同意，但目前僅有7席董事同意。
耐斯集團代表並說，目前連官股都站在反對立場，後續將會循程序，向金管會詳述目前狀況，以及股東如果損及利益，可以提出訴訟並進入司法程序，據了解，規定一個月內都可提出。
耐斯集團代表強調，丁予嘉的辭職，並無法解決關係人疑慮，規避負責人的利害關係，無法杜絕未來可能利害關係人出現。只要在國票金與安泰銀股份轉換基準日之前，國票金、安泰銀的經理人等的二等親或利害關係人，有持有兩家股票，就都必須採用金控法第45條認定，也就是必須要採用「重度議決」。
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