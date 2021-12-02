土銀落實節能減碳 導入ISO 14064-1驗證通過

土地銀行接軌國際節能減碳趨勢，響應溫室氣體淨零排放政策，今年導入溫室氣體盤查作業，以總行懷寧大樓作為導入之標的，榮獲台灣檢驗科技股份有限公司(（SGS）驗證通過，取得ISO 14064-1：2018溫室氣體查驗聲明書。

為響應打造低碳城市從自身做起，土地銀行自有行舍以取得綠建築標章及建置屋頂型太陽能發電系統為目標，現階段太平、沙鹿、竹北、南港及宜蘭等分行皆已取得綠建築標章，部分據點亦完成太陽能發電系統建置，以具體行動支持永續發展。

土地銀行為引導金融資金挹注於綠色產業，持續推動綠色融資、5+2新創重點產業專案貸款、投資綠色債券等，並於今年7月發行可持續發展債券，所募資金用於綠色投資及社會效益投資計畫，並預計於明年完成簽署赤道原則，導入赤道原則相關規範。

此外，土地銀行為提高永續績效資訊之可信賴度及符合度，於2021年6月發布之企業社會責任報告書，除依循全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則外，並經第三方驗證機構查證通過，以提升CSR報告書揭露品質，且獲2021年TCSA企業永續報告獎銅獎。

土地銀行成立永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，由上而下有效具體貫徹各項環境、社會及公司治理（ESG）年度目標，並將永續發展之理念，納入融資、投資核心業務計畫及營業活動，提升土銀永續價值。