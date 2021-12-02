新台幣早盤升值5分 一度觸及27.71元
新台幣今（2）日以27.77元兌1美元開盤，貶值1分；台股早盤以17,575.91點開低後翻紅，新台幣一度觸及27.71元兌1美元，升值5分。
美股周三收跌，道瓊工業指數下跌461.68點，跌幅1.34%，收34,022.04點；標普500指數跌53.96點，跌幅1.18%，收4,513.04點；那斯達克指數跌283.64點，跌幅1.83%，收15,254.05點；費城半導體指數下跌0.59%，收3,810.74點。
美股齊跌，台股早盤開低，以下跌10.08點開出，但大盤指數迅速往上拉升翻紅，新台幣早盤雖以貶值開出，開盤價27.77元兌1美元為早盤的低點，但盤中轉為升值，一度觸及27.71元兌1美元，升值5分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言