新台幣早盤升值5分 一度觸及27.71元

新台幣今（2）日以27.77元兌1美元開盤，貶值1分；台股早盤以17,575.91點開低後翻紅，新台幣一度觸及27.71元兌1美元，升值5分。

美股周三收跌，道瓊工業指數下跌461.68點，跌幅1.34%，收34,022.04點；標普500指數跌53.96點，跌幅1.18%，收4,513.04點；那斯達克指數跌283.64點，跌幅1.83%，收15,254.05點；費城半導體指數下跌0.59%，收3,810.74點。

美股齊跌，台股早盤開低，以下跌10.08點開出，但大盤指數迅速往上拉升翻紅，新台幣早盤雖以貶值開出，開盤價27.77元兌1美元為早盤的低點，但盤中轉為升值，一度觸及27.71元兌1美元，升值5分。