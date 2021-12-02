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國票金併安泰銀爭議成箭靶 國票金總經理丁予嘉辭職

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
國票金控總經理丁予嘉。 報系資料照
國票金控總經理丁予嘉。 報系資料照

國票金今天召開股東臨時會討論安泰銀換股併購案，昨天有董事指控國票金總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康為利害關係人，此案違反重度特別決議要求。國票金控今天公告，丁予嘉辭職。

國票金董事魏憶龍表示，此宗併購案應依金控法第45條以重度特別決議為之，也就是要董事總席次三分之二以上出席，以及出席人數四分之三同意，而非過半數通過普通決議。 表決時包括官股6名董事(含2名獨董)表態反對該案。

魏憶龍說，國票金總經理丁予嘉和安泰銀董事長丁予康是兄弟，11月19日董事會要求國票金清查股份，發現丁予康持股安泰銀3900多張，因此併購案表決時，應以《金控法》第45條利害關係人重度特別決議，也就是要有2/3以上董事出席，且出席董事3/4以上決議。　　

國票金控則針對與安泰銀行的股份轉換案重申，均依金融控股公司法、企業併購法、證券交易法、公司法及其他相關法令規定辦理，且該公司總經理丁予嘉在本件股份轉換案全程迴避，未參與合併案相關的審計委員會、董事會及其他內部評估作業，另關於是否適用金融控股公司法第45條規定，董事會決議程序也均依法令遵循評估，及外部法律顧問意見辦理，並已向主管機關主動說明辦理情形。

國票金控今天公告，總經理丁予嘉辭職。圖／記者沈婉玉翻攝
國票金控今天公告，總經理丁予嘉辭職。圖／記者沈婉玉翻攝

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