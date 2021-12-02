國票金併安泰銀爭議成箭靶 國票金總經理丁予嘉辭職

國票金今天召開股東臨時會討論安泰銀換股併購案，昨天有董事指控國票金總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康為利害關係人，此案違反重度特別決議要求。國票金控今天公告，丁予嘉辭職。

國票金董事魏憶龍表示，此宗併購案應依金控法第45條以重度特別決議為之，也就是要董事總席次三分之二以上出席，以及出席人數四分之三同意，而非過半數通過普通決議。 表決時包括官股6名董事(含2名獨董)表態反對該案。

魏憶龍說，國票金總經理丁予嘉和安泰銀董事長丁予康是兄弟，11月19日董事會要求國票金清查股份，發現丁予康持股安泰銀3900多張，因此併購案表決時，應以《金控法》第45條利害關係人重度特別決議，也就是要有2/3以上董事出席，且出席董事3/4以上決議。