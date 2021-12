中信金控領先業界 發布氣候風險評估報告書

因應氣候變遷風險,中國信託金控今(1)日首度發布《2021中國信託金控氣候風險評估報告書》,率業界之先,應用「綠色金融體系網路」(The Network for Greening the Financial System, NGFS)公布的氣候變遷情境,發動旗下子公司共同進行氣候變遷壓力測試,完整且深入闡述氣候變遷風險管理架構與風險衡量。

《2021中國信託金控氣候風險評估報告書》擴大《2020中國信託金控企業社會責任報告書》的「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)章節,除全面公布投融資組合財務碳排量的盤查結果,更從NGFS今年6月公布的氣候變遷情境中,挑選出2050全球淨零碳排、巴黎協議目標、無新增減碳作為等三種發生機率較高的情境,再考量實務策略規畫及實體風險顯現期,試算2030年與2050年兩個時間點,氣候變遷風險因子對基準日部位所造成的衝擊影響,深入分析旗下子公司的預期損失。

TCFD將氣候變遷風險分類為,達成低碳經濟目標的轉型風險,以及因氣候變遷或極端氣候造成衝擊的實體風險。中信金控(2891)也就氣候變遷風險,發展衡量指標與內部損失模型,判別颱風、暴雨等極端氣候,可能導致淹水或坡災機率較高,進一步衝擊法人授信及房貸徵提的不動產擔保品和投資標的、產險理賠,以及營運據點,是相對重大的實體風險。

中信銀行個金風險單位整合逾15年的內部鑑價資料與外部實價登錄資料,並應用外部機構的淹水資料,發展出不同住宅建物的不動產價值變動風險模型,藉此評估可能承受的損失。

中信金控去年正式簽署支持TCFD,同年10月成為台灣首家加入「碳核算金融聯盟」(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)的金融機構,更是亞洲首家以「科學基礎減量目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)認證的PCAF方法學,揭露財務碳排放量的金融機構。

隨著新的見解、數據、模型和工具的發布,中信金控將即時協同所有利害關係人,共同提升氣候意識,積極強化氣候變遷因應對策,期許成為「台灣第一、亞洲領先」的永續金融領導品牌。