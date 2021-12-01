告別2021 全球人壽提醒年終檢視家庭保單4大重點

歷經多起重大事故及疫情警戒的2021年即將入冬，也使得許多民眾更注重家庭保障安全網的穩固，許多家庭在年底都會回顧年度支出與來年的預算，盤點家庭成員每個人的保障規劃是否足夠，甚至是整個家庭的經濟安穩。

全球人壽表示，不少壽險顧問過去檢視家庭保單時，會發現身為一家經濟支柱的爸爸保費比例僅占10％、第二支柱媽媽占20％，但卻發現小孩比例高達70％，顯示很多家長會因為小孩保費便宜，就一口氣把小孩的保單買到最好，卻忘記回頭檢視身為家庭經濟支柱的夫妻倆所投保的保障額度及範圍是否足夠。

全球人壽提醒，不論是小家庭、三明治家庭，還是頂客家庭，每年都需要進行保單檢視，建議針對4大重點檢視，確保每一個保障細節都可以精準到位。

重點一、檢視既有保單可否取消保單加費及除外：過去可能有體況問題、職業等級問題，導致保單會加費或有除外約定，隨著時間過去，當時情況可能有所變動，可諮詢壽險顧問以現在狀況可否申請取消。 重點二、檢視家庭成員保費比例：檢視身為家庭經濟支柱的夫妻倆所投保的保障額度及範圍是否足夠，依家庭責任檢視家庭保單中保費比例是否合理。 重點三、檢視保費所得到的保障是否符合需求：將保單依據身故保障、醫療保障、退休規劃等類別分類好，以利當保險事故發生時，立刻知道透過哪張保單申請理賠。 重點四、檢視是否有變更身故受益人的需求：如果是結婚前買的保單，受益人通常是父母或兄弟姐妹，但結婚生子後，就必須要檢視是否有變更受益人的需求。

全球人壽表示，留意保單檢視4大重點，定期進行保單檢視，是為了讓60分的保單進階成為80分的保單，這時候壽險顧問發揮很重要的角色。