合庫金歡慶成立十周年 盈餘創歷史新高

合庫金控（5880）歡慶成立十周年，該公司為國內最年輕的金控公司，在短短十年內，成為資產達4兆元以上且員工人數超逾9千人之金融集團，在獲利表現方面更加亮眼，稅後淨利由101年的73.93億元增至109年的171.35億元，成長率131.77%，另今(110)年度截至10月底，盈餘已達新台幣181.62億元，創下成立以來歷史新高。

合庫金控以銀行為經營主體，旗下包含證券、人壽、票券、資產管理、投資信託及創業投資等共7家子公司，海外據點達26處，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，服務範圍遍布各金融領域及全球各地，提供客戶全方位且零時差的金融服務，該公司一直以來秉持誠信經營理念並將公平待客的企業文化延伸至集團內各子公司且推廣至海內外。

其子公司合庫銀行在台灣經濟發展史上扮演著重要角色，積極配合政府各項政策，如中小企業及勞工紓困貸款、信託安養及綠色金融的推動等，發揮金融穩定力量。另一長期支持體育活動，培養出世界級的運動員，如羽球球后戴資穎、桌球選手莊智淵、林昀儒及鄭怡靜等，在今年東京奧運會的表現令國人驚豔，也讓世界看見台灣。

合庫金控董事長雷仲達表示，為確立並引領集團未來的經營方向，特別在10周年慶前夕親率各子公司董總舉辦「110年合庫金控高階主管策勵營」，共同對中長期經營策略進行深度研討，且將著眼於創新思維帶入經營理念中，持續秉持精益求精態度，在自身金融領域開創獲利利基，並在落實風險控管、恪守法令遵循、強化資訊安全及精進公司治理的基礎下，提升永續經營的競爭力。

目前ESG已成為全球普世價值，該公司亦將其納入首要經營政策，近期更榮獲天下雜誌舉辦之【天下永續公民獎】及【TCSA台灣企業永續獎之「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續報告白金獎」】，努力獲各界肯定，未來將以成為永續模範企業為目標，對社會發揮正向影響力，攜手客戶邁向永續光明未來。