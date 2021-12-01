2022經濟擴張 投信建議投資注意三風險

2022年經濟循環逐漸從復甦期進入擴張期，聯博投信指出，投資機會將與風險並存，投資人需要持續留意供應鏈復甦狀況、全球主要央行的政策走向、中國經濟是否持穩等三個風險。債市配置建議以多元分散券種的方式，持續掌握高收益債市的收益機會並分散風險；股市配置則建議以美股為核心配置，挑選較具續航力的高品質類股與成長型類股，積極參與股市成長機會。

聯博投信表示，2022年全球經濟可望持續成長，聯準會、歐洲央行等主要央行的貨幣政策料將維持溫和調整的步調，支撐經濟活動恢復到疫情前的常軌，預期通膨升溫的情況也可望於2022下半年緩解。聯博投資專家認為，明年股、債雙市皆有具吸引力的投資機會。債市方面，高收益債市投資將受惠於景氣復甦，建議持續以分散券種的方式，掌握包含美高收、新興市場美元債與證券化資產的收益契機。股市方面，美股仍將是投資人不可或缺的核心配置，但因經濟成長力道逐漸放緩，且市場波動猶存，選股策略須審慎選擇成長、品質、評價三者兼具的高品質股票，以創造長期續航力。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，美國聯準會可望於明年下半年步入利率正常化的軌道，但受制於供給面仍需要時間恢復疫情前的產能，且目前就業市場缺工情況嚴峻，聯準會仍將視經濟活動狀況動態調整政策節奏。在不確定因素的干擾下，短期市場波動猶存，但長期而言，高收益債市仍將受惠與經濟持續成長而有不錯的表現空間。

新興市場國家疫情逐漸受到控制，加上全球經濟復甦，新興市場債券不乏具收益吸引力的投資機會。由於新興市場當地貨幣的波動較大，江常維較看好新興市場美元高收益債券的表現。其中部分非洲原物料出口國家主權債券，不僅提供較高的收益率，並可望參與經濟活動持續復甦下的投資機會。而拉丁美洲與新興歐洲也具有價格相對便宜、且具殖利率吸引力的投資機會。

對於2022年的股市展望，聯博投信股票投資策略師李長風表示，經濟持續復甦將帶動股市多頭行情，相較於歐洲、新興市場、日本等區域，美股仍具備較強的企業獲利能力與較佳的成長潛力等優勢，是投資人的核心配置首選之一。

然而，景氣進入溫和擴張階段，經濟成長力道趨緩與短期通膨壓力，可能造成部分企業獲利能力面臨挑戰；此外，利率上升環境也可能使股市評價修正，因此投資人需要審慎選股，挑選兼具成長性、高品質與評價合理的題材。

李長風認為，三大股市投資趨勢值得投資人關注。第一，持續尋找受惠於長期趨勢的產業，這類機會多半集中在科技、醫療、消費等類股。第二是新型態的消費題材，從美國各類型產品的電商滲透率來看，媒體、電器產品、辦公用品等領域持續攀升，疫情過後許多新型態的投資趨勢已成形，包含線上支付、電子商務、線上娛樂等已融入消費者生活中，值得投資人留意。

第三是高品質類股，在市場波動延續的環境下，高品質企業具有體質穩健、企業獲利能力較高、資產運用效率較高的優勢，續航力較佳。李長風說，由於高品質類股通常毛利率較高，具有較佳的議價能力，代表公司在市況變化下具有競爭優勢，可望發揮防禦作用。