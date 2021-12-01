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保發中心估明年壽險保費負成長 示警通膨、升息風險

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

保發中心今公布明年保險市場展望，會中預估今年壽險業稅後盈餘有機會達4000億元，再創歷史新高。但認為明年壽險業總保費收入將面臨負成長，最糟的市場情境下恐負18%；提醒留意升息與通膨風險，長期通膨會降低民眾投保意願，當利率上升時，國內保險市場可能回頭推儲蓄型商品。

保發中心每年底固定會公布對明年保險市場的看法，其中會公布對國內所有產、壽險高階主管的調查。調查顯示，產、壽險者對於明年產業前景多維持正向看法，產、壽險也都預估明年保費會呈現正成長，其中壽險業有32.6％認為明年保費會成長6%至10%；產險業有41%受訪者認為會成長4%到6％。

壽險業者認為明年健康險、人壽保險會成長最大，人壽保險中又以投資型保險會成長最多，明年會注重在健康險、投資型保險；產險業認為明年新型態車險、責任險會成長最大，將注重在車險、火險與責任險上。

但保發中心的預估則與業者看法不同。保險中心預估，壽險業明年初年度保費衰退可能性大，預估初年度保費成長率會落在負5%到正5%之間，續年度保費可能下滑15%至25%，預估總保費在市場好的情況是負8%，不好之下可能負18%。

產險業部分，則預估明年簽單保費成長率則在5至10％， 配合疫情開發的防疫險商品已出現競爭現象，有助於簽單保費收入挹注。

保發中心董事長桂先農表示，過去10年壽險業總資產規模已成長1.5倍，主要來自保費收入成長挹注，但2019年壽險保費收入成長率是負1.28%，是2012年以來首度負成長，去年成長率是負8.73%，今年一到九月壽險業整體保費收入約2.2兆，比去年同期減少5.8%，如果壽險業保費收入持續負成長，壽險業資產規模成長趨勢將減緩。

2020年壽險業稅後盈餘2079億元創歷史新高，今年到九月底壽險業稅後盈餘達3336億元，再創歷史新高。桂先農表示，如果匯率、利率、股價在年底前沒有劇烈變動，預計今年壽險業稅後收益有機會達到4000億元。至於明年，面臨全球通膨、美國聯準會縮表與升息，對壽險業投資影響大，但預計明年壽險業仍維持千億元以上的稅後收益。

近期市場擔憂通膨疑慮，桂先農表示，如果通膨只是短期影響有限，但如果是中長期持續就需要擔憂，昨天美國聯準會主席從原本短期通膨的立場已出現改變，「股票立馬就跌600點」，通膨除造成金融市場波動影響保險業投資資產價格，也會造成消費者收入緊縮，降低民眾投保意願；也影響到保險業理賠成本，尤其是責任險，保戶對求償意識也會升高，保險業將面臨「社會性通膨」。

桂先農也提醒，未來利率如果上升，民眾有顯著理財需求，國內保險業是否會回頭來推儲蓄型商品，有待觀察。他說，最近10年壽險儲蓄型商品成為民眾理財重要工具，保費收入大量增加，造成壽險資金去化壓力，但長期的低利率，促使儲蓄型商品銷售縮減，促使壽險業者發展投資型商品或健康險、傷害險，今年利變型壽險初年度保費明顯下降，投資型年金有顯著上升趨勢，未來如果利率回升，民眾理財需求對壽險業者是重要負擔，壽險業者是否還會回頭推廣產生儲蓄型商品，值得觀察。

至於疫情對國內保險業保費收入衝擊不大。桂先農認為，今年國內雖有出現三級警戒，但到現在為止沒有重大理賠，雖疫情影響旅遊，使旅平險下降，但旅平險屬短期商品，不是產險業的主力商品，反而產險業配合疫情開發防疫險與疫苗險產生新商機。到今年底已售出1100萬件防疫保單，創造保費收入79億元，理賠部分除台產到九月底理賠超過16億元外，其他產險公司理賠金額有限，「這家公司（台產）真正發揮保險社會保障與安定人心的功能。」桂先農笑著說。

壽險業則因國內疫情控制好，確診後導致的後續醫療行為，在現有的健康險保單保障下都可以給付。台灣保險業還沒有因為新冠肺炎，出現保費收入大幅變化的趨勢。

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