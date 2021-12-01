挺微型保險 第一金人壽獲金管會雙重肯定

第一金人壽昨(30)日表示，該公司辦理微型保險成效尤佳，於金管會舉辦的110年度保險競賽微型保險項目中，獲得業務績優獎、身心障礙關懷獎的雙重榮耀，顯示第一金人壽對弱勢族群由衷關懷，更因積極連結集團資源，而能在績效上成效卓著。

第一金控（2892）向來重視普惠金融之落實與推廣，微型保險上市即獲得集團的支援，整合出第一金人壽與第一銀行文教基金會的經濟扶助方案，凡符合基金會扶助對象資格，完成申辦微型保險之投保手續後，即由基金會全額補助保險費。

該方案開辦至今，已成功協助許多經濟弱勢民眾免費承保，幫助低收戶家庭以小額保障做後盾，抵擋人身風險的直接衝擊，進一步穩定家中經濟。

第一金人壽十分重視保障型商品的發展，未來也將繼續以民眾的需求為出發點，設計擁有多元保障及貼心服務的優質保單，秉持「讓每一位民眾擁有充足保障」的經營理念，持續照顧經濟弱勢或特定身分族群。