新光人壽獲金管會肯定 奪保險競賽四大獎

新光人壽響應政府政策，長期關懷社會、落實公平待客，榮獲金管會110年度保險競賽四項大獎，包括：公平待客原則評核顯著進步獎、紓困績優獎、微型保險業務績優獎、身心障礙關懷獎，備受主管機關肯定，從各種面向實踐責任金融精神，為社會永續發展作出貢獻。

為落實公平待客、實現普惠金融，新光人壽建置金融友善官方網站專區，並取得無障礙2.0雙A標章，更持續推動微型、小額終老保險，使弱勢客戶與高齡者獲得更具便利性、實用性的商品及服務，同時持續推廣會員專區及智能小新線上客服，提供不受時間與地點限制的交易與服務。

自2020年起因應疫情推出保險費緩繳、保單借款利息緩繳、保單服務線上作業、保戶確診罹患COVID-19之額外理賠保障等措施，形塑公平待客原則企業文化不遺餘力，榮獲公平待客原則評核顯著進步獎。

COVID-19對社會經濟造成重大影響，新光人壽三度推出優惠借款利率最低1.5%的「疫轉錢坤」台幣保單借款專案，與保戶共同對抗疫情。另外，既有房貸客戶可提出證明文件，申請暫緩攤還貸款本金、展延還款期限，並就手續費減免及利率維持給予協助。

對於已辦理前置協商、前置調解，卻受疫情影響導致繳款困難的客戶，延長提供放寬短暫性延期繳款之受理，助民眾緩解燃眉之急，榮獲紓困績優獎。

新光人壽推動微型保險，除了透過第一線業務員深入地方，發掘有需要的個人與家庭，更對社會各弱勢團體以團險保費贊助方式，擴大社會保護傘，同時與基隆市政府、新北市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、台中市政府、雲林縣政府、嘉義市政府、屏東與各地區農會、新竹市天主教仁愛社會福利基金會、犯罪被害人保護協會等單位合作，為符合資格的弱勢家庭承保，受益機構累計近60家。

自2014年開辦至今，新光人壽微型保險累計投保超過20萬人次，保費金額逾4,100萬元，協助弱勢家庭獲得更周延的保障，不致因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境，其中保費捐助部分近3,000萬元，將溫暖的光照進社會需要被關懷的角落，榮獲微型保險業務績優獎。

今年新光人壽更與基隆市政府合作辦理經濟弱勢身心障礙者團體微型保險，將基隆市原住民及經濟弱勢身心障礙者全面納保，提供近5,300名經濟弱勢身心障礙者微型傷害保險保障，保費將由新光人壽慈善基金會全額捐贈，協助弱勢家戶獲得更周延的保障，榮獲微型保險身心障礙關懷獎。

安定社會是保險業的社會責任，新光人壽將持續發揮影響力，落實永續經營，於ESG三大面向積極作為，並與國際接軌，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，致力成為國內永續發展的標竿企業。