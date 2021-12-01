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投資新創產業 安聯人壽連二年獲金管會肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

安聯人壽深耕台灣再獲肯定。為鼓勵保險業投資五加二新創重點產業，金管會於11月30日舉行2021年度保險競賽頒獎典禮，安聯人壽積極評估及參與投資新創重點產業，再度獲頒「投資新創重點產業–財務投資組」獎項，顯見安聯積極落實生根台灣、深耕未來的承諾。

金管會持續推動「鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案」，引導保險業投資政府政策扶植推動之綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等五加二新創重點產業，協助新創重點產業取得營運資金。安聯人壽無論在股票債券投資上都對五加二新創產業有所挹注。

安聯人壽在資產配置一向秉持以多元化、國際化及分散風險之原則，建構有效率的投資組合；在資金運用上，不但符合主管機關之要求，更積極響應政府政策，希冀創造新創產業與金融保險業的雙贏。

安聯人壽指出，在公司資金運用上，投資團隊不斷致力於最佳化管理，配合現有資產與負債之現金流、未來保險商品規畫、財務收支狀況，並考量國內外總體經濟、產業發展趨勢等要素，訂定年度資產配置目標，提升資金運用效率、健全財務狀況同時強化風險管理。

安聯人壽已連續兩年獲獎，深獲主管機關肯定對其投資團隊是莫大的鼓勵。安聯人壽表示，這次獲頒投資新創重點產業–財務投資組獎項是一種肯定。

安聯人壽將持續穩健成長的經營策略，維持合宜的投資組合，使資金運用受益穩健，財務更健全，從而確保足夠的資本適足率，以達到企業永續經營，保障保戶的保險利益，進而架起一張社會安全網，從而給予社會一股安定的力量。

保險 金管會

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