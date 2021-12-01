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新光銀信貸最低0.68%起 借100萬月還567元

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光銀行振心貸。新光銀行/提供
新光銀行振心貸。新光銀行/提供

又是歲末年終，百貨周年慶、電商購物節、聖誕節熱鬧展開的時節，加上疫情逐漸解封，想把握優惠檔期好好血拚一番，或來個小旅行犒賞自己嗎？

新光銀行今(1)日表示，推出限時「振心貸」信貸加碼活動，響應政府振興五倍券的同時，力挺民眾振興荷包。

即日起至明年1月31日前申請，前三個月利率最低0.68%起，借100萬元最低月繳只要567元，幫助減輕還款負擔，安心過好年。

報復性消費之餘，不難發現物價上漲很有感，根據主計處公布的10月消費者物價指數年增率2.58％，漲幅為八年半來次高，今年受疫情影響的上班族或小家庭，想維持同樣生活品質，每月負擔更重。

新光銀行副總經理林俊辰表示，年底民眾普遍資金需求增加，加碼推出一般信用貸款少見的寬限期間「只繳息、不還本」優惠，方便客戶短期資金彈性運用，同時有助穩定生活質量。

以申辦100萬元振心貸為例，前三個月利率最低0.68%計算，前三個月每月最低只要繳567元的利息，換算下來一天不到20元，少了沉重的還款壓力，還能妥善運用剩餘資金。

振心貸申辦金額最高可貸300萬，期限最長七年，活動限時至明年1月底止，民眾可把握機會，因應自身資金需求來申辦。

新光銀行雲端服務台24小時提供線上服務，節省跑銀行、排隊的時間。只要備妥身份證與收入文件，不論何時何地，拿著手機就可以申辦，營業時間內最快30分鐘核貸，10分鐘撥款，上班族短短的午休時間，就能快速取得資金。

消費者物價指數 疫情 上班族

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